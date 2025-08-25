Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025 rompe il silenzio dopo i gossip sul flirt con Silvia Schifi e chiarisce come stanno le cose

Rosario Guglielmi e Silvia Schifi stanno davvero insieme? È lei la nuova fidanzata del protagonista di Temptation Island 2025? È questa la domanda che molti fan del reality di Canale 5 si sono posti di fronte alle indiscrezioni che stanno circolando sul web. In particolare, l’ex tentatrice di Temptation, nota per il flirt con Nicolò Zaniolo, starebbe frequentando Rosario da Giugno, secondo i rumor. Ma stanno davvero così le cose?

A chiarire cosa sta accadendo è Rosario, che dopo queste indiscrezioni ha deciso di rompere il silenzio e fare luce sulla vicenda. Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, l’ex fidanzato di Lucia Ilardo ha ammesso che tra lui e Siria c’è sì stato un bacio ma niente di più. “Ci siamo visti la prima volta l’11 agosto alle 20:40, ero con il mio migliore amico a Rieti e c’era anche lei.”, ha esordito, spiegando poi che “Il giorno dopo ci siamo rivisti a San Benedetto. Avevamo hotel diversi, c’è stato solo un bacio – ma non di quelli importanti e sentimentali – e nulla di fisico. Non c’è mai stata nessuna relazione tra noi e non ci siamo mai visti a giugno.”

Rosario Guglielmi, dunque, smentisce qualsiasi tipo di relazione fisica o sentimentale con l’ex corteggiatrice di Temptation Island Silvia Schifi, le cui parole avevano però fatto sospettare l’inizio di qualcosa di più importante per la coppia. “Rosario è una persona eccezionale, raro, buono d’animo… per ora voglio preservare il più possibile il mio rapporto con lui! – ha dichiarato infatti la ragazza, dicendosi “fortunata.” di questa vicinanza.