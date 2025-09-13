Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: dopo Temptation Island 2025 arriva l'annuncio: chi è l'ex fidanzato di Lucia Ilardo

Era nell’aria già da tempo ma adesso c’è la conferma ufficiale: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ad annunciarlo con certezza è l’esperto di tv e gossip Lorenzo Pugnaloni che proprio nelle scorse ore tramite una storia su Instagram ha annunciato che l’ex volto di Temptation Island 2025 siederà nel Trono del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Non è la prima volta che un protagonista di Temptation approdi ad Uomini e Donne. Nella scorsa edizione stessa sorte era toccata a Martina De Ioannon che dopo la fine della sua relazione con Raoul Dumitras era stata protagonista del Trono Classico scegliendo alla fine Ciro Solimeno.

Più di recente, in questa edizione di Uomini e Donne il nuovo tronista è Flavio Ubirti che si è fatto conoscere come tentatore di Temptation Island 2025 e che dopo aver fatto girare la testa a tutte le fidanzate del villaggio e soprattutto a Denise Rossi, contribuendo a causare la rottura con il fidanzato Marco Raffaelli, è approdato sul Trono. Adesso è il turno di Rosario Guglielmi che archiviata la relazione con l’ex fidanzata Lucia Ilardo e smentito il flirt con la tentatrice Siriana è pronto per mettersi nuovamente in gioco e cercare l’amore della sua vita. Del resto il giovane già nel reality si era fatto notare per la sua educazione e gentilezza. Dimostrando di non essere solo un bellissimo ragazzo ma anche sensibile e con una testa pensante.

Uomini e Donne, chi è Rosario Guglielmi il nuovo tronista: il percorso a Temptation Island 2025

Sarà davvero Rosario Guglielmi, il nuovo tronista di Uomini e Donne? Per saperlo occorre seguire lo speciale di Temptation Island 2025 in onda lunedì 15 settembre 2025. Ma chi è Rosario? 29 anni, manager aziendale che vive a Milano ha deciso di partecipare al reality con la sua all’epoca fidanzata Lucia Ilardo. E mentre quest’ultima flirtava con Andrea Marinelli, salvo poi dirgli che lo aveva fatto solo per provocarlo e non realmente. I due sono usciti insieme dal falò ma poco dopo il giovane ha scoperto che la sua fidanzata si vedeva di nascosto con Andrea ed ha deciso di troncare per sempre. Educato, gentile, spesso ha pianto e quasi mai ha urlato o spaccato tutto come altri hanno fatto Rosario ha conquistato i telespettatori e dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un ottimo nuovo tronista di Uomini e Donne.

