Ex di Temptation Island smaschera Rosario Guglielmi: “Un falso principe azzurro, la TV mostra solo maschere”.

Rosario Guglielmi è al centro delle polemiche dopo quanto successo a Temptation Island e a Uomini e Donne, con il confronto insieme alla sua ex fidanzata Lucia. Quest’ultima ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte a Maria De Filippi, la quale ha tolto al ragazzo la possibilità di salire sul trono nel corso di questa edizione. Il motivo? Rosario Guglielmi era stato con l’ex proprio pochi giorni prima e questo si scontra con il fatto di essere sentimentalmente liberi dal momento in cui si partecipa a Uomini e Donne.

Lucia Ilardo ha rincarato la dose, dicendo che dopo la proposta del trono, lei e il ragazzo hanno passato la notte insieme, rivelazione che ha subito creato il caos sul web e ha deluso molti fan convinti che Rosario Guglielmi sarebbe stato il tronista per bene di quest’anno. Ma ad intervenire non sono solo i telespettatori del programma! Anche un vecchio concorrente di Temptation Island ha voluto dire la sua e ci è andato giù pesante. Scopriamo chi è e cos’ha detto.

Rosario Guglielmi, Lino Giuliano attacca: “Finto buonista“

A parlare di Rosario Guglielmi è Lino Giuliano, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island e finito a sua volta al centro delle polemiche per la relazione con Alessia Pascarella. Lino non si è risparmiato: “A volte basta una sola parola detta al momento giusto per cambiare la percezione di una persona“, ha detto sui social, “Se quella ragazza non avesse avuto il coraggio di parlare, qualcuno sarebbe passato come il “ragazzo perfetto”, un principe azzurro senza macchia“. Poi ha continuato: “In realtà, dietro le luci e le telecamere, è emersa una verità diversa“.

“Non fermatevi alle apparenze…Ecco perché dico: non fermatevi mai a ciò che vi viene mostrato in televisione. Non lasciatevi incantare da comportamenti costruiti ad arte, da atteggiamenti da “finti buonisti”, da quelle maschere da “bravi ragazzi” che in realtà crollano al primo soffio di verità”. Un lunghissimo sfogo dove Lino Giuliano spara a zero su Rosario Guglielmi e sottolinea che pur di apparire è stato disposto a rinnegare sè stesso e perdere dignità. “La realtà è un’altra, e non sempre ha il lieto fine che ci vogliono raccontare. AMICHE MIE CON CIÒ VOLEVO DIRVI…imparate ad apprezzare i puri, quelli che quando li vedi, dici sì è vero sarà pure strxxo… MA È SINCERO!!!“. Cosa ne pensate? Ha ragione Lino a pensarla così?