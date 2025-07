Rosario Guglielmi fa impazzire il pubblico di Temptation Island 2025 che lo vuole ancora in TV: sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne?

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono stati i grandi protagonisti della settima puntata di Temptation Island 2025, durante la quale il pubblico ha assistito non solo alla fine del loro percorso nel villaggio al falò di confronto, ma anche a quanto accaduto tra i due un mese dopo. La loro storia è giunta al capolinea dopo la scoperta di contatti tra Lucia e il single Andrea nascosti a Rosario (che intanto aveva iniziato la convivenza). Sta di fatto che questo finale ha avuto un’altra conseguenza molto importante per il ragazzo: l’essere diventato ormai il beniamino del pubblico di Temptation Island.

Chi è Sonia Mattalia di Temptation Island 2025? La pagella/ Da regina a delusione: così ha perso consensi

Rosario si è distinto sin dalle battute iniziali del reality delle coppie. Il suo interesse non è mai stato quello di crearsi la storiella con una tentatrici nel villaggio o di dare spettacolo. Il ragazzo si è concentrato sulla coppia, analizzando tutto ciò che non andava nel rapporto con Lucia e cercando di capire come risolvere per tornare più forti di prima.

Simone Margagliotti, chi è? Pagella dopo Temptation Island 2025/ Tra teorie del complotto ed egocentrismo

Rosario Guglielmi nuovo tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025? L’appello del pubblico

Al contempo, Rosario Guglielmi si è dimostrato presente e paziente con tutti i compagni d’avventura: sempre disponibile per uno sfogo o una semplice chiacchierata, sempre pronto a dare una parola di conforto mai scontata. Un ragazzo puro, realmente interessato ai sentimenti e non nel programma solo per farsi pubblicità. Sono queste le caratteristiche che il pubblico di Temptation Island 2025 ha notato e con le quali Rosario le ha conquistate, al punto che tantissimi si sono schierati dalla sua parte, gli stessi che oggi lanciano un forte appello a Maria De Filippi: quello di chiamare Rosario sul trono di Uomini e Donne a settembre.

Lucia di Temptation Island innamorata di Salvatore? Beccata con il tentatore/ Terzo tradimento per Rosario

Rosario sarebbe, infatti, secondo molti, quel tronista che manca da tempo sul trono del dating show, realmente interessato soltanto a trovare l’amore. Sui social è dunque pieno di appelli, e c’è chi è già certo che, durante una delle prime registrazioni di Uomini e Donne 2025, magari alla fine del confronto a tre con Lucia e Andrea, Maria chiederà a Rosario se vuole essere il nuovo tronista.