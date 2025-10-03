Rosario Guglielmi rompe il silenzio e torna sui social dopo l'abbandono del trono di Uomini e Donne.

Uno dei protagonisti indiscussi di Temptation Island 2025 è stato sicuramente Rosario Guglielmi che ha partecipato al programma con quella che, oggi, è la sua ex fidanzata ovvero Lucia Ilardo. La coppia era riuscita a sopravvivere lasciando insieme il villaggio al termine dell’ultimo falò di confronto ma durante il primo speciale, realizzato un mese dopo la fine del programma, Rosario ha scoperto di alcuni contatti tra la fidanzata e il tentatore Andrea mettendo fine alla relazione. Nel corso del secondo speciale, Rosario e Lucia hanno raccontato di non essere tornati insieme e Rosario ha così ricevuto l’offerta, da parte della redazione di Uomini e Donne, di diventare il nuovo tronista.

Offerta accettata ma durante la sua prima puntata, quella di presentazione, Rosario ha abbandonato il trono di Uomini e Donne perché Lucia ha svelato di aver avuto un momento di intimità con lui pochi giorni prima della registrazione di Uomini e Donne.

Le prime parole di Rosario Gugliemi dopo l’addio a Uomini e Donne

La rivelazione di Lucia Ilardo ha spinto Maria De Filippi a considerare non pronto Rosario Guglielmi per il trono promettendogli, però, che in futuro, avrebbe risentito la redazione. Rosario, dunque, potrebbe tornare in futuro a Uomini e Donne? Una domanda a cui oggi non c’è ancora una risposta ma sui social, ripercorrendo quelli che sono stati gli ultimi mesi della sua vita, Rosario ha fatto un piccolo bilancio.

“Vi devo dire grazie un milione di volte. È stato un percorso turbolento, però la vicinanza che mi avete dimostrato… non la dimenticherò mai”, scrive Rosario che, ad oggi, è single ma non nasconde di aver vissuto delle emozioni davvero forti che hanno stravolto e cambiato totalmente la sua vita portandolo ad intraprendere un percorso diverso da quello dell’ex fidanzata Lucia.