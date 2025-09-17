Rosario Guglielmi via da Uomini e Donne, single Andrea Marinelli lo difende e attacca Lucia: "Ecco cosa penso davvero di loro due"

Rosario Guglielmi via da Uomini e Donne, salta il trono e a sorpresa il single Andrea Marinelli lo difende: “Ha sofferto molto”

Neanche il tempo di iniziare che il Trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne è già saltato ed ancora una volta a mettere i bastoni tra le ruote al 29enne è stata la sua ex fidanzata Lucia Ilardo. In estrema sintesi, dopo lo speciale di Temptation Island 2025 andato in onda lunedì scorso in cui il giovane raccontava la fine della sua storia con Lucia a causa dei tradimenti di quest’ultima gli è stato proposto il trono che lui ha accettato. Ieri si è svolta la prima registrazione e le anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato che è successo di tutto, la sua ex fidanzata lo ha smascherato sostenendo che avessero dei rapporti fino a pochi giorni fa.

Uomini e Donne, reazione choc di Sarah dopo la scelta di Valerio/ Il gesto totalmente inaspettato

Ed adesso ad intervenire sulla vicenda è il single Andrea Marinelli di Temptation Island 2025, tentatore con il quale Lucia ha avuto rapporti durante l’estate. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine.it, il giovane ha chiarito la sua posizione in merito dicendo la sua sia sul cacciata di Rosario Guglielmi da Uomini e Donne che sul comportamento di colei che si può definire anche la sua ex Lucia Ilardo ebbene a sorpresa Andrea ha difeso Rosario: “Il trono sarebbe stato un’opportunità di riscatto per un ragazzo che ha sofferto molto. Se questa sofferenza è stata causata anche da me, me ne dispiace, perché Rosario mi sembra una persona solida e pragmatica, un po’ come me. È stato coraggioso nell’accettare quella proposta, perché non è facile riaprirsi avendo ancora i cerotti sul cuore.”



Ruggiero D'Andrea e l'addio a Barbara De Santi dopo Uomini e Donne/ Lui racconta cos'è successo

Uomini e Donne, Andrea Marinelli attacca Lucia Ilardo: “Perché ha smascherato Rosario? Forse era invidiosa”

E non è tutto, Andrea Marinelli dopo aver difeso Rosario ha attaccato Lucia Ilardo: “Mi fa ridere il comportamento di Lucia. Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei.” E sui motivi che l’hanno spinta a fare una cosa del genere ha ammesso: “Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere”. Insomma il crossover tra Temptation Island 2025 e Uomini e Donne sta regalando tante soddisfazioni e sicuramente continuerà a far discutere.

