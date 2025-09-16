Rosario Gugliemi abbandona il trono di Uomini e Donne nella prima registrazione: il colpo di scena dopo la vendetta di Lucia.

Il trono di Rosario Gugliemi è già finito. Il protagonista di Temptation Island 2025 tornato single dopo la fine della storia con Lucia, arrivata un mese dopo la fine dell’avventura nel programma dell’amore, era uno dei tronisti più attesi. La proposta della redazione di Maria De Filippi è arrivata nel corso dello speciale di Temptation Island 2025 condotto da Filippo Bisciglia e, nonostante qualche dubbio, Rosario ha accettato di mettersi in gioco affiancando sul trono Flavio Ubirti, ex tentatore della stessa edizione di Temptation Island e Cristiana Anania.

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre 2025, tuttavia, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è accaduto di tutto. In studio, c’era anche Lucia che si sarebbe vendicata dell’ex fidanzato svelando un retroscena clamoroso che ha portato Rosario ad abbandonare il trono immediatamente.

Uomini e Donne: ecco perché Rosario Gugliemi ha abbandonato il trono

La presentazione di Rosario Gugliemi come tronista di Uomini e Donne e il primo incontro con le sue corteggiatrici ha lasciato spazio ad un clamoroso colpo di scena. Come scrive Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, dopo aver accettato il trono, Rosario ha ricevuto una proposta da parte della redazione che gli avrebbe chiesto se volesse anche Lucia tra le corteggiatrici. Una proposta che non sarebbe stata accettata da Rosario scatenando la reazione di Lucia che si sarebbe vendicata raccontando cos’è successo tra loro pochi giorni fa.

Lucia, infatti, ha svelato di aver trascorso una notte, pochi giorni fa con Rosario, scatenando un vero terremoto. Considerando che lo speciale è stato registrato la settimana scorsa e che in quell’occasione Rosario ha accettato il trono, l’incontro sarebbe avvenuto dopo la scelta di accettare di diventare tronista.