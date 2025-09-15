Chi è Rosario Gugliemi, il nuovo tronista di Uomini e Donne: si attende l'annuncio ufficiale.

Grande attesa per l’annuncio di Rosario Gugliemi sul trono di Uomini e Donne che potrebbe arrivare nel corso della registrazione in programma oggi, lunedì 15 settembre 2025. Il protagonista di Temptation Island 2025 che è tornato single dopo la partecipazione al programma insieme a quella che, fino a pochi mesi fa era la sua fidanzata ovvero Lucia, Rosario, come ha svelato in anteprime Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe essere il terzo tronista di Uomini e Donne accomodandosi accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Da settimane si vociferava di un possibile arrivo di Rosario sul trono ed ora sembra che l’attesa sia ufficialmente finita.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 settembre 2025/ Gemma con Mario: arriva nuovo tronista?

A pochi mesi dalla fine della sua storia con Lucia che, con la partecipazione a Temptation Island sperava di dare una svolta alla sua storia con una convivenza. Tutto, però, è precipitato un mese dopo la fine del programma quando, davanti a Filippo Bisciglia, dopo aver scoperto dei contatti tra Lucia e un tentatore, ha chiuso la relazione.

Uomini e Donne, una nota ex gieffina ha "snobbato" Maria De Filippi? La rivelazione/ "Perché le ho detto no"

Rosario Gugliemi come Martina De Ioannon a Uomini e Donne?

Dopo il successo ottenuto con il trono di Martina De Ioannon salita sul trono dopo la fine della sua storia con Raul Dumitras che non ha superato le tentazioni di Temptation Island, la redazione di Uomini e Donne spera di ripetere l’operazione con Rosario Gugliemi che è pronto a mettersi nuovamente in gioco per provare a trovare ancora l’amore.

Tuttavia, sul web, non mancano dubbi intorno a Rosario soprattutto perché nel villaggio di Temptation Island ha mostrato di avere un carattere calmo e pacato ma anche di avere tante difficoltà a fidarsi degli altri? Il manager aziendale che vive a Milano, sul trono di Uomini e Donne, riuscirà ad aprire il cuore dando il via a conoscenze profonde per trovare la donna della sua vita?

Uomini e Donne, Brando Ephrikian: nuova fidanzata dopo Raffaella Scuotto? Lui sbotta/ "Cazza*e infamatorie"