Rosario, il padre di Emma Marrone morto per leucemia/ “E’ stato un grande papà”

Emma Marrone ricorda l’amato papà Rosario, scomparso per una malattia: “E’ stato un grande”

Emma Marrone ha ancora il cuore in mille pezzi per il padre Rosario, morto lo scorso 5 settembre a causa di una leucemia. La cantante salentina, da quando ha perso l’amato papà, è sprofondata nello sconforto più totale. Questo perché era legatissima all’uomo che l’ha cresciuta e sostenuta in ogni sua iniziativa e sfida professionale. “Ho avuto un grande papà”, ha detto e ribadito a più riprese Emma Marrone nel corso di questi ultimi mesi, lasciandosi andare alla commozione. E’ successo, ad esempio, qualche tempo fa durante la festa del Cinema di Roma mentre, sul palco, quando presentava il film “Il Ritorno”, del quale è protagonista e dove ha ricordato il rapporto speciale con papà Rosario.

“Quando giravo era già malato”, ha confidato Emma Marrone, che ancora oggi deve fare i conti con il dolore. E in fondo è inevitabile. “Portare avanti tutta questa roba con il peso di papà sulle spalle non è stato semplice… Ho avuto un grande papà!”, le sue parole. La Marrone a quanto pare ha scoperto la malattia del padre proprio mentre girava il film che la vede protagonista. Ed è soltanto grazie alle persone che le vogliono bene e che ha ringraziato, che è riuscita a ritagliarsi del tempo da trascorrere in compagnia del papà, prima della tragica scomparsa.

Emma Marrone e il ricordo che fa ancora male del padre Rosario, morto per una leucemia: “Mi accompagnerà per sempre”

“Prima rido e poi piango, ma è la verità. Non penso ci sia nulla di strano o indicibile, quando giravo papà era già malato ed ecco perché continuo a ringraziare tutte le persone che erano sul set. Mi hanno aiutato quando dovevo staccare per stare al telefono con lui e gestire una situazione più grande di me”, ha confidato Emma Marrone. “Ho portato avanti tutto il lavoro che potevo, altre persone con un’altra professione non avrebbero potuto farlo. Io mi sono potuta permettere il lusso di abbandonare tutto e di passare gli ultimi mesi con lui, fianco a fianco, fino alla fine”, ha detto.

La cantante salentina, nonostante il dolore lancinante, riconosce la fortuna non scontata di avere avuto al suo fianco entrambi i genitori fino a poco fa. “È difficile, però oggi penso, soprattutto ascoltando storie di ragazze abbandonate, che sono state rifiutate dal loro padre, e ce ne sono, di essere stata fortunata ad avere un padre che mi ha accompagnato fino a qui e mi accompagnerà per sempre e che mi ha dato così tanto”.











