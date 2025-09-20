Rosario Jermano è un noto percussionista campano che presenzierà come ospite sabato 20 Settembre 2025 all'evento Pino è - Il Viaggio del Musicante

Rosario Jermano è un noto percussionista italiano che presenzierà come ospite nell’evento Pino è – Il viaggio del Musicante e sarà presente in prima serata all’evento a Piazza Plebiscito, il giorno sabato 20 Settembre 2025. Un uomo che è molto legato a Pino Daniele e alla città di Napoli, e andiamo a vedere chi è.

Rosario Jermano nasce a Napoli il 19 Settembre 1954 ed è un noto percussionista italiano che negli anni ha avuto varie collaborazioni, poi ha fatto il brano Nadir Dance che viene usato da anni per la trasmissione televisiva Lineablu, storico programma della Rai. Fin da piccolo Rosario segue le percussioni ed a solo sei anni Jermano inizia a suonare la batteria.

L’artista si ispira a vari modelli del rhytm and Blues napoletano, inizia come autodidatta e poi si iscrive al Conservatorio a San Pietro a Majella e iniziò a lavorare e approfondire la sua tecnica alle percussioni collaborando con il Teatro San Carlo. Negli anni la sua crescita è stata sempre più importante.

Rosario Jermano ed i legami con Pino Daniele e Renato Zero

Rosario Jermano, cresciuto a Napoli, è stato un grande amico di Pino Daniele e in un’intervista a Repubblica ha parlato anche di questo: “Con Pino ho fatto i primi concerti ed i primi album, all’inizio eravamo solo io e lui. Ma a quel leggendario del 1981 non c’ero e neanche nelle altre dove ha suonato a Piazza Plebiscito”.

Un incontro che non si è mai fatto e Rosario ha raccontato che per vari avvicendamenti questo concerto non è mai andato a buon fine. L’artista ha scritto anche una biografia ma ha raccontato: “Non sono uno scrittore ma mi andava di raccontare la mia vita in un libro ed alla fine ci sono riuscito. Mi piace molto scrivere ma non farlo in prima persona”.

Da anni l’artista suona anche con Renato Zero ed il noto artista è stato molto importante nel corso della sua carriera. I due si sono incontrati quasi per caso ma Renato è stato subito estasiato dalle qualità di Rosario: “Il successo di Renato non conosce crisi, lui ha sempre amato Napoli e questa ha ricambiato. Il pubblico lo ama perchè non si risparmia mai”.