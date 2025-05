Questa sera, domenica 4 maggio, in seconda serata su Rai Uno andrà in onda il documentario In Fede: Rosario Livatino. Ma, procediamo con ordine. Rosario è stato senza dubbio uno dei più memorabili eroi del nostro Paese. Conosciuto come il “giudice ragazzino“, rappresenta una figura centrale della magistratura italiana, ricordato ancora oggi per la sua fede e soprattutto per il coraggio con cui ha lottato contro la mafia. Nato il 3 ottobre 1952 a Canicattì, in provincia di Agrigento, Rosario crebbe in una famiglia molto unita, fondata su solidi valori morali.

Antonino Spinalbese e Luca Tommassini, gelo a The Couple/ L'opinionista sdrammatizza: "Mi dai il numero?"

Livatino visse sempre nella casa di famiglia fino al tragico 21 settembre 1990, quando fu assassinato dalla mafia Stidda. In particolare, aveva un legame molto profondo con i suoi genitori, Vincenzo Livatino e Rosalia Cordo, dai quali traeva conforto nei momenti più difficili, come riportato dai suoi amici. Nonostante la notorietà della sua figura, sulla sua vita privata, però, si conosce poco. Il giudice, infatti, scelse di dedicare la sua vita completamente alla giustizia.

Irma Testa attacca Antonino Spinalbese a The Couple/ "Sta muto tutta la settimana e poi parla in puntata!"

Rosario Livatino: ecco chi era la presunta compagna

Rosario Livatino aveva una moglie o una compagna? A quanto pare, Rosario scelse di non sposarsi o avere figli. Stando ad alcune fonti, il giudice avrebbe avuto un fidanzamento ufficiale, terminato però a causa di visioni diverse sul futuro. Difatti, la ragazza in questione avrebbe voluto che Rosario si trasferisse ad Agrigento, ma lui scelse di restare accanto ai genitori. La sua non fu una decisione dettata dalla paura o dall’indecisione, bensì fu spinto dai suoi principi incrollabili di vita.

Per lui, la famiglia e il senso del dovere professionale venivano prima di tutto. Per questo, decise di rinunciare all’amore per dare priorità alla sua vocazione. Stando ad alcune indiscrezioni, la ragazza in questione sarebbe Maria Giovanna Romeo, coinvolta sempre nell’ambito della magistratura. Pare che Rosario s’innamorò perdutamente di lei quando arrivò ad Agrigento da Carbonia, per poi iniziare un’importante e lunga relazione, terminata prima della morte del giudice.

ELIMINATI THE COUPLE, JASMINE CARRISI E PIERANGELO GRECO SALVI/ Le sorelle Testa fuori dal gioco