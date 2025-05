È stato uno degli eroi del nostro Paese, al pari di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il suo nome, però, è forse meno conosciuto nonostante la sua figura sia stata eroica e abbia segnato un pezzo di storia per il nostro Paese. Rosario Livatino, nato a Canicattì nel 1952, è stato ucciso dalla Stidda, organizzazione criminale di tipo mafioso, sulla strada provinciale di Agrigento. Morì nel 1990, davanti agli occhi di Piero Nava, che testimoniò e contribuì all’arresto degli esecutori dell’omicidio. Nava, per questo, diventò il primo testimone di giustizia. Rosario Livatino era anche molto religioso: era stato iscritto all’Azione Cattolica per tanti anni e per questa ragione, nel 2021, Papa Francesco ha provveduto alla sua beatificazione.

Dopo la laurea in giurisprudenza a Palermo, che lo vide laureato con lode, Rosario Livatino fu impegnato come vicedirettore in prova presso l’ufficio del registro di Agrigento. Si candidò poi al concorso per diventare magistrato, vincendolo, e venendo assegnato al tribunale ordinario di Caltanissetta. Nel 1979, giovanissimo, diventò sostituto procuratore ad Agrigento e lo fu per dieci anni. Nel 1989, infatti, divenne giudice. A lungo, come sostituto procuratore, indagò sulla mafia ma anche su tangenti e corruzione. Nel 1982, ad esempio, si occupò di indagare sui finanziamenti illeciti alla Regione Sicilia. Indagò inoltre su fatture false e su lavori mai iniziati. Si occupò, dunque, della cosiddetta Tangentopoli Siciliana. Lavorò, inoltre, su una grande indagine che riguardava la mafia di Agrigento.

Rosario Livatino, chi è. Fu ucciso a fine settembre 1990

Rosario Livatino perse la vita in un attentato alla fine di settembre del 1990, sulla Caltanissetta-Agrigento, la strada che aveva trascorso per tutta la vita. Mentre si recava in tribunale, senza scorta, venne speronato da un auto che apparteneva alla Stidda, organizzazione in contrasto con Cosa Nostra. Tentò di fuggire a piedi ma venne raggiunto e fu colpito da diversi colpi di pistola. Sul posto arrivarono anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.