Giudice beatificato nel 2021, Rosario Livatino è stato un magistrato ucciso dalla mafia per il suo impegno contro la malavita. Fu definito dal papa come “martire della giustizia e della fede” e diventò famoso per la sua celebre frase: “Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili“. Classe 1952, Rosario Livatino è nato in quel di Canicattì e ha dedicato tutta la vita alla legalità. Figlio di Rosalia Corbo e di un impiegato comunale di nome Vincenzo Livatino, si è diplomato al Liceo Classico Ugo Foscolo per poi entrare in politica.

Infatti, nel 1971 ha iniziato ha fare attivismo all’Azione Cattolica e vista la passione per la legge, decide di andare a Palermo per frequentare la facoltà di Giurisprudenza, laureandosi nel 1975 con il massimo dei voti. Mente brillante e sempre impegnato per la giustizia, diventa presto un membro della magistratura italiana, assunto dal tribunale di Caltanissetta. Dietro a un uomo magnifico come lui, ci sono due genitori altrettanto importanti che lo hanno sempre sostenuto nelle sue battaglie fino alla tragica fine: Rosario Livatino è stato ucciso nel 1990 dalla “Stidda agrigentina” mentre stava andando in tribunale in macchina.

Genitori Rosario Livatino, il legame indissolubile e la morte di papà Vincenzo

Poco si sa sui genitori di Rosario Livatino, se non che mamma Rosalia era una donna estremamente scrupolosa. La donna, infatti, gestiva una famiglia allargata dato che le nonne del giudice vivevano in casa e lei si prendeva cura di lei in modo molto premuroso. “Soffro nel vedere la mia povera mamma ridotta in questo stato“, aveva detto Rosario Livatino riferendosi a sua madre che era malata: “ho paura che lei stia scontando i miei peccati, mi sento impotente al pensiero che le mie preghiere non hanno titolo per essere ascoltate. Che Iddio l’aiuti!”.

Rosario Livatino e la mamma Rosalia hanno avuto un rapporto di simbiosi: per tutta la vita si sono supportati e si dice che il giudice ascoltasse scrupolosamente le parole della donna in ogni occasione. Non solo, secondo i racconti sul giudice e beato, il nome “mamma” lo scriveva sempre con la M maiuscola. “Di bello: la mamma in casa: e questo basta a definirlo positivo. Che il Signore ci aiuti e aiuti soprattutto i miei genitori”, scriveva sulla madre che era tornata dall’ospedale. Per quanto riguarda suo padre Vincenzo Livatino, è morto nella sua abitazione a 93 anni, dopo diverso tempo segnato dal dolore per la scomparsa violenta di suo figlio.