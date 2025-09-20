Rosario Marrone, chi era il padre della cantante Emma: "Morto di leucemia, era malato. Basta fake news e illazioni"

Tre anni fa la cantante originaria di Firenze e lanciata da Amici, Emma Marrone, perdeva l’amato padre Rosario. Un lutto che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’artista, che più volte è tornata a parlare sui social e nel corso di varie interviste della morte del padre. Più volte l’artista si è ritrovata a fare i conti con voci false e fake news riguardanti la morte del padre Rosario, tra cui alcune malelingue che avevano fatto illazioni sui vaccini, in una delle sue uscite social, Emma Marrone aveva spiegato così: “Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia – ha continuato – e non smetterò mai di ringraziare i medici che ci sono stati vicini”. le parole della cantante.

Emma e lo sfogo contro le illazioni sul padre Rosario Marrone

Intervenendo su Instagram, Emma Marrone si era espressa così riguardo alle voci false circolate sul padre Rosario: “Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini.

Credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita” ha tuonato la cantante lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi. In svariate occasioni nel corso degli ultimi anni, Emma Marrone si è commossa via social, ricordando i bei momenti vissuti al fianco del padre Rosario, che era stato uno dei primi a credere nella figlia e a trasmettere la passione per la musica alla cantante, oggi una delle più apprezzate del panorama musicale. Un lutto che ha provocato una ferita che continua a sanguinare e che non sarà mai rimarginabile sulla pelle di Emma Marrone, che non perde mai occasione di omaggiare e ricordare il padre Rosario, la sua stella più luminosa che non smette mai di luccicare.