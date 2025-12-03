Rosario Miraggio, chi è: il cantante partenopeo è sposato con Antonella D'Alessio, nipote di Gigi. I due insieme fin da ragazzini

Rosario Miraggio, artista napoletano classe 1986, ha cominciato la sua carriera grazie al padre Franco Miraggio, artista a sua volta. Nel 1996 ha ricevuto il premio Mario Merola, ottenendo un riconoscimento in qualità di miglior voce emergente. Dopo una breve pausa, è tornato a far musica nel 2006 pubblicando il suo primo album, diventando un idolo per il pubblico partenopeo, collaborando spesso anche con Gigi D’Alessio. Proprio con il cantante partenopeo, Rosario ha un legame particolare e non solamente dal punto di vista professionale: è infatti sposato con Antonella D’Alessio, nipote di Gigi.

La coppia formata da Antonella D’Alessio e Rosario Miraggio è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. I due sono infatti molto social nonché amati dal pubblico partenopeo e non solamente. I due stanno insieme da tantissimo tempo: il loro amore va infatti avanti da quando entrambi erano appena due ragazzini, tanto che Antonella è stata la prima a credere in lui e nel suo talento. Come dicevamo, infatti, il loro amore è cominciato ormai tanti anni fa e per questa ragione la moglie di Rosario Miraggio è stata una delle prime a fare il tifo per lui.

Rosario Miraggio, chi è: dediche d’amore social con Antonella

Rosario Miraggio è sposato con Antonella D’Alessio da tantissimi anni ormai: i due insieme hanno avuto due figli, Francesco e Christian, che sono profondamente innamorati del papà, il loro grande amore. Anche Antonella è profondamente legata al marito, il suo grande amore da tutta la vita. A lui ha dedicato qualche tempo fa queste parole: “Ce staie tu ca mme vuó bene, e je nun voglio niente cchiù!”. I due, che come dicevamo sono fidanzati da quando erano giovanissimi, continuano a volersi bene nonostante il grande successo avuto da Rosario negli anni, tanto da diventare un idolo del popolo partenopeo ma soprattutto l’idolo dei suoi figli.