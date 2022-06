Rosario Miraggio, marito di Antonella nipote Gigi D’Alessio/ Feeling artistico oltre al legame di famiglia

Gigi uno come te: 30 anni insieme ospita Rosario Miraggio: con Gigi D’Alessio c’è di più, oltre il feeling artistico

Tra gli artisti attesi sul palco del Gigi uno come te: 30 anni insieme, lo show evento live da Napoli previsto per il 17 giugno 2022 e dedicato al trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, c’è anche Rosario Miraggio. Quest’ultimo, cantautore 36enne e tra gli artisti napoletani più amati dai fruitori di musica, si troverà quindi a calcare il palco di Gigi D’Alessio, a cui il suo nome è spesso correlato dai siti web d’informazione. E il motivo ha a che vedere con la sfera privata dei due artisti originari della Campania.

Rosario Miraggio, così come si apprende dalla vita sentimentale del cantautore di Napoli, è felicemente sposato dal lontano 2010 con una congiunta nella D’Alessio family, ovvero Antonella D’Alessio, la quale è nipote del cantautore Gigi D’Alessio. I due consorti hanno avuto due figli: Francesco e Christian, ai quali Rosario Miraggio ha dedicato due tatuaggi.

Rosario Miraggio duetta con Gigi D’Alessio a Napoli?

E alla luce delle curiosità concernenti i rapporti familiari e la stima artistica intercorrenti tra i due artisti, i telespettatori si dicono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà sul palco del Gigi uno come te: 30 anni insieme, con protagonista Gigi D’Alessio e ospite Rosario Miraggio. Tra i due artisti potrebbe riproporsi il duetto sulle note di Amò, registratosi in passato sulle frequenze e in radiovisione Rtl102.5, con Gigi D’Alessio che all’occorrenza accompagnava al pianoforte Rosario Miraggio.

Ad oggi Rosario Miraggio si è reso protagonista di molte hit, che fanno del 36enne uno degli artisti di Napoli più amati da varie generazioni. Tra le sue canzoni più note, in particolare si ricordano Prendere o lasciare, Si perd a te, Io voglio a te, Innamorarsi e poi, Na cosa sola e Male.

