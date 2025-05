Dai successi di carriera alla vita privata e sentimentale, la vita di Rosario Morra, componente del celebre duo Gigi e Ross, regala spunti che meritano un approfondimento. Cresciuto professionalmente assieme al suo compagno di avventure Luigi Esposito, oggi Rosario Morra è un personaggio di spicco nel panorama della comicità italiana. Dalle Iene a Zelig Off, passando per Mai dire Martedì e Made in Sud, ha lasciato traccia un po’ ovunque. In una intervista rilasciata al podcast In Vino Veritas, Rosario – forse per la prima volta – si è sbottonato su aspetti riguardanti la sua sfera più intima e privata, parlando anche di un argomento spinoso, come quello della paternità.

Cristina Plevani, chi è: "Fidanzato? Ho avuto amori non ricambiati"/ "Segnata dalla morte dei genitori"

Suo figlio Mathias, nato da un precedente matrimonio con Milli Indaco, è infatti affetto da disabilità e non è stato facile gestire le difficoltà. “Divento ricco se Matti mi chiama papà, se si alza e cammina”, ha detto il comico, riferendosi appunto ad una situazione famigliare non sempre facile o ideale come avrebbe desiderato in principio.

Chiara Tramontano, chi è il fidanzato Francesco Ranucci/ "Giulia resterà sempre un'amica per me"

Rosario Morra di Gigi e Ross: due figli da due donne diverse

Sempre parlando del suo primo figlio, il comico ha raccontato: “Mi fa troppo ridere, mi ha fatto riscoprire cose che credevo perdute. Dovremmo osservare di più i bambini e imparare da loro”. La paternità, in qualche modo, ha cambiato le prospettive di Rosario Morra, che oggi si sente una persona diversa e sicuramente più matura.

“Mi hanno stravolto, con i miei figli abbiamo costruito un legame inspiegabile”, dice ancora Morra. Includendo nella sua cerchia magica, ovviamente, anche la sua attuale compagna, Chiara, che è la madre del secondo figlio Lori. “Io e lei ci siamo conosciuto per caso in palestra e tra di noi è stato subito amore. Poi dopo due mesi era incinta”, ricorda ancora emozionato Rosario. “Con lei sono rinato”, assicura felice e innamorato.

Luigi Esposito di Gigi e Ross, chi è?/ Dall'imitazione di Stefano De Martino all'amore per Naike Orilio