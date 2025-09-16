Rosario racconta la fine della sua storia d'amore e accetta il trono di Uomini e Donne dopo Temptation Island: "Merito questa occasione..."

Dopo Temptation Island e poi..e poi.. Rosario prende una decisione netta sul suo futuro: prenderà parte alla prossima edizione di Uomini e Donne come tronista. E’ dunque finita la storia d’amore con Lucia, la fidanzata con cui ha partecipato al reality sentimentale di Canale 5. La coppia è definitivamente scoppiata durante l’estate, dopo un tira e molla fatto di tradimenti e colpi bassi. “Io ero focalizzato su di lei, su come potesse apparire agli occhi altrui (dopo Temptation Island, ndr), e non sapevo i trascorsi con Andrea così sono andato via col dolore”, spiega deluso e addolorato Rosario nel vis a vis con Filippo Bisciglia.

“A casa ho provato ad approfondire ma ho capito che non c’era stato solo un incontro con lui. Lei poi è andata via di casa, ma nonostante il dolore mi sono preoccupato per lei…”, ammette il futuro tronista di Uomini e donne.

Rosario, da Temptation Island al trono di Uomini e Donne: “Merito questa possibilità”

Nello speciale di ieri sera, Rosario racconta l’evoluzione del suo rapporto turbolento con Lucia e parla dell’incontro avvenuto a Napoli e poi a Posillipo. “E’ lì che ho scoperto cosa accadde con Andrea, non ci fu solo un incontro e non solo un bacio…”, sottolinea amareggiato il ragazzo. “Pensavo arrivasse qualche scusa, un gesto, mi aspettavo una reazione ma non c’è stata”, lamenta Rosario. Che poi annuncia di voler voltare pagina, ripensando ad un altro avvicinamento di Lucia con un ragazzo di nome Salvatore. Quindi la possibilità del trono a Uomini e Donne, colta al volo dopo qualche minuto di riflessione.

“Sono emotivamente fermo perché quello è un percorso in cui ci si deve aprire con sentimento e libertà. Ma mi rendo conto che indietro non riuscirei mai a tornarci perché i sentimenti sono cambiati e ho paura”, spiega l’ex fidanzato. “Mi merito una possibilità e lo dico col cuore in gol perché non è facile, è passato un mese… spero di aprirmi nuovamente perché l’amore esiste”, conclude prima di sedersi sul trono che nelle prossime settimane lo vedrà protagonista a Uomini e Donne.