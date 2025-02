IL SANTO ROSARIO PER LA GUARIGIONE DI PAPA FRANCESCO: L’INIZIATIVA DELLA CEI PER QUESTA SERA. COME SEGUIRLO IN TV E VIDEO STREAMING

La Chiesa italiana si stringe attorno a Papa Francesco organizzando per questa sera un Santo Rosario a Bologna con il Presidente della CEI – il cardinale Matteo Maria Zuppi – in cui continuare a pregare per la salute e la guarigione del Santo Padre: con diretta tv e video streaming, il Rosario per Papa Francesco arriva nel weekend del grande spavento per le condizioni improvvisamene peggiorate ieri sotto il profilo respiratorio.

La polmonite bilaterale, a cui si è aggiunta la piastrinopenia, hanno fatto spaventare il mondo interno con l’ultimo bollettino medico diffuso ieri sera: stamane invece il miglioramento e la crisi rientrata prepara al prossimo aggiornamento dall’ospedale Gemelli di questa sera con rinnovata speranza. Dopo aver chiesto per giorni di pregare nelle singole realtà diocesane, oggi il Card. Zuppi ha deciso di organizzare per le ore 20 di oggi 23 febbraio 2025 un Santo Rosario per Papa Francesco presieduto dallo stesso arcivescovo presso la Chiesa di San Domenico a Bologna.

Per seguire ogni momento del Rosario per Papa Francesco basta collegarsi poco prima delle ore 20 con il canale Tv2000 (28 del digitale terrestre), oppure sulla piattaforma in diretta streaming live, Play2000: a presiedere la preghiera di intercessione a Maria, sarà il Presidente della CEI Zuppi. Sempre nella giornata di oggi, il cardinale vicario di Roma Baldassarre Reina celebrerà una Santa Messa speciale in Basilica di San Giovanni in Laterano (una delle Porte Sante aperte per il Giubileo 2025, ndr) con una preghiere e intercessione speciale per la salute di Papa Francesco.

ROSARIO PER PAPA FRANCESCO: LE INTENZIONI CEI PER IL PAPA E L’APPELLO DI ZUPPI

Fin dal ricovero lo scorso 14 febbraio 2025 presso l’ospedale Gemelli di Roma – per un aggravamento della bronchite di cui soffriva da giorni – la Chiesa italiana si era organizzata per indire una preghiera a livello diocesano ogni giorno per la guarigione di Papa Francesco: in particolare, la Presidenza CEI aveva invitato le singole parrocchie a pregare per il Papa secondo le intenzioni preparate dall’Ufficio Liturgico Nazionale (e disponibili qui in allegato, ndr).

L’invocazione delle varie chiese italiane era proiettata verso la piena guarigione di Papa Francesco, con l’aiuto della misericordia divina: una vicinanza «solidale della comunità cristiana» per chiedere il Santo Padre trovi il sollievo nella sofferenza fisica di questi giorni, ristabilendo infine la piena salute per continuare a guidare la missione di Capo della Chiesa.

Durante un evento la scorsa settimana a Bologna era poi stato il cardinale Zuppi a raccontare di aver sentito bene il Santo Padre, con le condizioni che andavano verso il meglio e un pieno recupero: poi però l’aggravarsi con la crisi respiratoria di sabato (lo ripetiamo, per fortuna rientrata oggi)ha spinto la CEI ad organizzare un momento a livello nazionale che potesse anche in diretta tv streaming raccogliere tutte le preghiere e le intenzioni per Bergoglio.

Nel suo messaggio allegato al Santo Rosario per Papa Francesco, il Presidente della CEI ha detto di volersi stringere al pontefice chiedendo il ristabilirsi al più presto: «rinnoviamo in modo concreto la preghiera per il Papa», ha aggiunto ancora il cardinale Zuppi. Se il Santo Rosario di questa sera è il primo appuntamento del genere, organizzato a Bologna, da domani – informa ancora la CEI – tutte le chiese saranno coinvolte in un grande abbraccio collettivo di preghiera e Sante Messe per il Papa: l’Ufficio della Chiesa italiana sta preparando due schemi (che saranno resi disponibili nei prossimi giorni) per poter proseguire la catena di preghiere attorno al Pontefice Jorge Mario Bergoglio.