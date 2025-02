NUOVO SANTO ROSARIO PER PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO: TUTTO SU COME VEDERLO

Fissare lo sguardo a Cristo nel richiamare la ripresa piena di Papa Francesco e di tutti i malati nel mondo: si rinnova anche oggi la recita del Santo Rosario per la guarigione di Papa Francesco in Piazza San Pietro, con invito esteso a tutta la comunità cristiana cattolica di Roma compresi i tanti pellegrini in arrivo da ogni parte del mondo per il pellegrinaggio alle Porte Sante del Giubileo 2025. Mentre ieri sera era stato il Segretario di Stato Card. Pietro Parolin a presiedere il Rosario per Papa Francesco, in questa seconda giornata di preghiere per il Santo Padre sarà il pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ovvero il cardinale filippino Luis Tagle.

L’iniziativa della Diocesi di Roma assieme alla Santa Sede e alla CEI, oltre ad invitare tutte le comunità diocesane ad organizzare autonomamente momenti di preghiera e celebrazioni eucaristiche, punta a raccogliere tutto il sentimento del popolo di Dio stretto attorno a Papa Francesco per la piena guarigione, dopo gli ultimi bollettini di aggiornamento sulle condizioni di salute attuali dall’ospedale Gemelli di Roma. Per chi volesse partecipare da “remoto” al Rosario per Papa Francesco le opzioni restano sempre due: alle ore 21 la diretta su Tv2000 (rete della CEI, oppure la diretta video streaming del canale YouTube di Vatican News (che trovate a fondo pagina embeddato, ndr).

Intanto presso la Chiesa di Santa Maria Addolorata a Roma, sede della comunità argentina in Italia, è in corso dal tardo pomeriggio la Santa Messa per la guarigione di Papa Francesco, officiata dal cardinale Baldo Reina: la vicinanza della Chiesa in Italia e nel resto del mondo è sempre più vicina, ma ha fatto sicuramente piacere vedere l’operato e il lavoro di queste ore dello stesso Santo Padre. Dal Concistoro indetto per canonizzazioni e beatificazioni (tra cui Salvo D’Acquisto e Bartolo Longo) fino alle visite dei cardinali Parolin e Pena Parra, compreso il testo preparato per la Quaresima 2025 e pubblicato nel bollettino odierno della Santa Sede.

LA PREGHIERA E LA SPERANZA PER IL PAPA: ECCO IL LIBRETTO DEL ROSARIO DI OGGI

Allontanando da più parte i rumors su dimissioni, rinunce o preparazione del Conclave, la guida della Santa Sede ha confermato la piena operosità di Papa Francesco con le ultime decisioni prese dal decimo piano del Policlinico Gemelli: le preghiere si fanno intense, come ha del resto ringraziato lo stesso Santo Padre nei giorni scorsi, commosso per le tante iniziative apparse in ogni parte del mondo per la sua guarigione.

In attesa del Santo Rosario di questa sera alle 21 da Piazza San Pietro, Tv2000 ha diffuso il libretto ufficiale per seguire le preghiere alla Madonna nei 5 Misteri in cui viene suddiviso la celebrazione per la Chiesa Cattolica. Dall’annunciazione dell’Angelo a Maria alla visita della Madonna alla cugina Elisabetta, con il terzo mistero invece dedicato alla nascita del Figlio di Dio, chiudendo poi con la presentazione al Tempio di Maria e Giuseppe per il piccolo Gesù. Quinto e ultimo mistero del Rosario per Papa Francesco è invece dedicato alla predicazione nel tempio di un giovanissimo Gesù di Nazareth.