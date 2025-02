IL VATICANO INAUGURA LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO PER PAPA FRANCESCO: ECCO COME SEGUIRLA

Dopo la preghiera comunitaria convocata ieri in diretta tv nazionale dalla CEI, anche il Vaticano inaugura il Santo Rosario per la guarigione di Papa Francesco, ricoverato ormai da 10 giorni presso il Policlinico Gemelli di Roma: ogni sera, a cominciare da oggi 24 febbraio 2025, Piazza San Pietro si riempirà di fedeli riuniti per la preghiera alla Madonna nel chiedere la grazia per lo stato di salute del Santo Padre.

Affetto da polmonite bilaterale ma con complicanze su piastrine e insufficienza renale, Papa Francesco prosegue l’iter di terapie e farmaci al decimo piano dell’ospedale “dei Papi”: ieri il ringraziamento commosso rivolto a tutta la cristianità per le tante preghiere e i messaggi di affetto giunti da ogni parte del mondo. Nasce proprio da questo impulso la scelta prima della CEI e ora del Vaticano di riunire il popolo di Dio per chiedere la grazia della guarigione: si parte oggi alle ore 21 con la recita del Santo Rosario in Piazza San Pietro presieduto dal Segretari di Stato in Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Oltre ai fedeli romani e ai collaboratori della Curia della Santa Sede, sarà possibile seguire in diretta video streaming ogni momento del Santo Rosario per tutti coloro che vogliono dedicare qualche minuto di preghiera al Papa: l’appuntamento alle ore 21 con il canale YouTube di Vatican News. Saranno poi vari cardinali della Diocesi di Roma che si alterneranno nei prossimi giorni alla guida del Rosario per Papa Francesco, sempre da Piazza San Pietro e per tutto il tempo necessario al superamento delle condizioni critiche del Pontefice.

MESSE, PREGHIERE E ROSARIO PER PAPA FRANCESCO: LE INIZIATIVE DELLA CEI E DELLA SANTA SEDE

Secondo quanto sottolineato dal direttore della Sala Stampa in Vaticano, Matteo Bruni, il Santo Rosario per Papa Francesco è una modalità scelta dalla Curia e dalla Diocesi per manifestare tutta la vicinanza della Chiesa Cattolica mondiale al Santo Padre e in realtà anche per tutti i malati bisognosi di vicinanza e abbraccio fraterno. Non sarà però solo Piazza San Pietro ad ospitare momenti di preghiera per Papa Francesco: anche presso il Policlinico Gemelli si intensifica e si “regolarizza” le preghiere di guarigione. Sarà possibile infatti assistere all’adorazione eucaristica alle 12, con le Sante Messe alle 13 e alle 17 sempre presso la cappella nella hall del Policlinico.

Per tutti i fedeli che invece vogliano stringersi davanti al piazzale del Gemelli, è disponibile il Santo Rosario celebrato davanti alle finestre di Papa Francesco, ogni giorno alle ore 16.30. I vari malati presenti nell’ospedale, i visitatori, i familiari dei degenti ma anche il normale personale sanitario che ogni giorno opera al Policlinico: la proposta della preghiera per il Papa coinvolgerà centinaia di persone ogni giorno, di fatto rendendo “regolare” le iniziative spontanee che in questi giorni si sono moltiplicati a ridosso dei bollettini sulle condizioni di salute.

Dopo l’iniziativa del Presidente CEI Zuppi nella serata di domenica con il Rosario in diretta tv con la Conferenza Episcopale Italiana, i vescovi hanno organizzato due diversi schemi di preghiera per la guarigione di Bergoglio: la recita del Santo Rosario e l’Adorazione Eucaristica che verranno organizzate a livello locale dalle vari Diocesi, con l’aggiunta delle intenzioni di preghiera durante le Sante Messe e la Liturgia delle Ore quotidiana. «Gesù, nostra speranza certa, ascolti la nostra preghiera», ha detto ieri sera il Presidente della CEI chiudendo il Rosario per il Papa, la speranza in Cristo non può deludere.