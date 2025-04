IL MONDO SI FERMA PER LA PREGHIERA A PAPA FRANCESCO: IN DIRETTA SANTO ROSARIO IN VATICANO (PRIMA DELLA CONSTATAZIONE DELLA MORTE)

Quello previsto per questa sera alle ore 19.30 in Vaticano con la diretta Santo Rosario per Papa Francesco sarà il primo di una lunga serie di celebrazioni e preghiere che da qui alla prossima settimana prepareranno il mondo ai funerali solenni del Pontefice Jorge Mario Bergoglio, morto questa mattina alle ore 7.35 all’età di 88 anni. La Santa Sede ha scelto così di riunire in una breve ma intensa diretta streaming video mondiale tutto il popolo cristiano colpito dalla notizia tristissima data la mattina dopo la Santa Pasqua, appena poche ore dopo l’ultima apparizione pubblica di Papa Francesco per la Benedizione Urbi et Orbi.

Secondo quanto stabilito dal Vaticano, alle ore 19.30 di questo Lunedì dell’Angelo 2025 il Santo Rosario per Papa Francesco sarà celebrato in Piazza San Pietro con possibilità di seguire sia in presenza che in diretta streaming sul canale di Vatican News-YouTube oltre che tutte le principali testate tv italiane e internazionali. A presiedere la preghiera del Santo Rosario sarà l’arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti che aveva recentemente sostituito Papa Bergoglio nella celebrazione della Santa Messa in Cena Domini nel Giovedì Santo.

Mentre la Chiesa Cattolica si prepara ad organizzare i Funerali solenni del Santo Padre, la scelta del Vaticano è quella di precedere al rito formale della constatazione della morte di Papa Francesco la recita del Santo Rosario alla Madonna: alle ore 20 infatti il Camerlengo della Chiesa Cattolica, il cardinale Farrell, procederà alla constatazione dell’avvenuta morte del Pontefice con l’uscita del bollettino ufficiale indicante la vera causa della dipartita. Solo dopo quell’atto il corpo di Jorge Mario Bergoglio sarà deposto nella bara, con l’esposizione in San Pietro che procederà dal prossimo mercoledì 23 aprile 2025 per tre giorni consecutivi.

Intanto questa sera una preghiera corale in tutta Piazza San Pietro accompagnerà tutti questi prossimi gesti: un abbraccio che idealmente si allarga all’intera cristianità in lutto per la triste notizia giunta stamane. Come del resto già avvenuto nei 37 giorni di ricovero all’ospedale Gemelli, il popolo cristiano si stringe attorno all’amato Pontefice ora per un ultimo lungo saluto che si concluderà con la Messa funebre da programmare tra sabato e lunedì prossimo (con la conseguente sospensione di tutte le altre celebrazioni, a cominciare dalla Canonizzazione di Carlo Acutis prevista inizialmente per il Giubileo degli Adolescenti domenica 27 aprile 2025).

IL ROSARIO PER PAPA FRANCESCO, LE INTENZIONI DI PREGHIERA E LA MODIFICA NEI RITI DURANTE LA SEDE VACANTE

In attesa di assistere alla diretta tv e video streaming del Santo Rosario per la memoria di Papa Francesco, salito al Cielo la mattina di oggi 21 aprile 2025, la Chiesa Italiana si stringe assieme al Vaticano per accompagnare il popolo cristiano nei prossimi delicati giorni di preghiera e azione dello Spirito Santo (nell’ispirazione sui cardinali elettori che parteciperanno al Conclave 2025 tra massimo 20 giorni, come recita la regola del Diritto Canonico del Vaticano).

Come ha spiegato il Presidente della CEI Cardinale Matteo Maria Zuppi nel messaggio sulla morte di Francesco, il momento che attraversa ora la Chiesa globale è di grande sofferenza e dolore: occorre «affidare tutto all’abbraccio del Signore come ha insegnato l’amato Papa Francesco», nella certezza che tutto viene rivelato e si rivela nella misericordia, «tutto è possibile che risolve nell’amore misericordioso di Dio Padre». La CEI ha disposto, così come la Santa Sede, che tutte le campane delle chiese siano suonate a lutto nella giornata di oggi e nelle prossime giornate dei Funerali solenni in Piazza San Pietro.

Per la salita al Cielo “alla casa del Padre”, la Chiesa italiana ha disposto le modifiche abitudinarie in caso di Sede Vacante del Vaticano, ovvero tra la morte di un Pontefice e la nomina nel Conclave del nuovo Papa: si modifica la Preghiera Eucaristica durante la Santa Messa, così come le intercessioni nella Liturgia delle Ore, omettendo il nome del Pontefice regnante. La stessa Chiesa italiana con il Cardinale Zuppi ha infine diffuso due schemi di preghiera per la Veglia funebre e per il Santo Rosario, dal titolo “Nella luce della Pasqua”, entrambi dedicati alla memoria viva del Santo Padre Jorge Mario Bergoglio.

GUARDA QUI LA DIRETTA ROSARIO PER PAPA FRANCESCO IN STREAMING VIDEO