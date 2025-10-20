Morte Rosario Samperi, suicidio o omicidio? A Le Iene la ricostruzione del caso: disposte nuove indagini. Per la famiglia è stato "fatto fuori"

IL CASO ROSARIO SAMPERI A LE IENE

Rosario Samperi si è ucciso o è vittima di un omicidio? Attorno a questa domanda si intreccia il nuovo servizio de Le Iene, che ricostruisce la vicenda del quarantaseienne originario di Taormina, trovato morto nell’agosto di due anni fa in un torrente di Graniti. La famiglia non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio: ritiene, invece, che Samperi sia stato ucciso e successivamente portato sotto il ponte, dove sarebbe stata inscenata una messinscena per depistare le indagini.

Giulio Golia a Verissimo: "Ho perso mio padre a sei anni, mia madre era rigida"/ "Mi hanno bullizzato"

Di fronte alla richiesta di archiviazione, i familiari si sono opposti, trovando sponda nel gip, che ha disposto nuove indagini. Nel servizio del programma di Italia 1, la famiglia smonta la questione del video della dashcam, consegnato da una persona: il soggetto ripreso viene considerato Rosario Samperi, ma per i familiari non si tratterebbe di lui.

Vittorio Sgarbi: novità a Le Iene/ La conferma del racconto della figlia Evelina: "C'è un cerchio magico…"

Inoltre, non torna la distanza del cadavere dal punto di caduta: cinque metri rispetto alla perpendicolare del ponte, a meno che — osservano — non si voglia ipotizzare “che abbia preso una rincorsa, abbia fatto un enorme slancio per darsi lo slancio e si sia tuffato”.

Sono emersi altri elementi che destano dubbi: Rosario Samperi aveva la cintura dei pantaloni rotta e i pantaloni strappati nella parte posteriore, non su quella a contatto con il terreno. Il marsupio, inoltre, è stato ritrovato a due metri dal corpo. Secondo il medico legale incaricato dalla procura, la morte sarebbe stata causata da un evento traumatico compatibile con una caduta da media altezza; per il consulente della famiglia, invece, troppi elementi non collimano.

Asia Vitale: lo stupro a Palermo fu consenziente?/ L'audio choc a Le Iene: "Dissi io che 7 andavano bene"

LE LACUNE NELLE INDAGINI E LE ANOMALIE

C’è poi la questione delle ferite, ritenute non compatibili: le uniche riscontrate con certezza sono alle gambe, mentre il viso era integro. Non è stato rinvenuto sangue, a eccezione di una macchia sotto la testa. L’ipotesi della famiglia è che ci sia stata una colluttazione, durante la quale Samperi si sarebbe fratturato il femore. Ritengono verosimile che si sia recisa la vena femorale e che l’uomo sia morto dissanguato altrove, per poi essere trasportato sotto il ponte: due o tre persone, secondo i familiari, avrebbero potuto spostare il corpo con grande difficoltà.

Aveva inoltre i polsi slogati, ma le lesioni complessive apparivano troppo lievi rispetto a quelle che una caduta simile avrebbe dovuto causare. Anche l’orario della morte è controverso: secondo il primo medico, risalirebbe a circa quindici ore prima del ritrovamento, mentre per la consulente della procura l’intervallo sarebbe compreso tra le 5:15 e le 13:45. Tuttavia, considerando le larve presenti sul corpo – già di alcuni millimetri – la famiglia sostiene che il decesso andrebbe retrodatato di 24 o 48 ore, forse anche di più.

Una cosa, per i parenti, è certa: le indagini presentano numerose lacune, che la nuova inchiesta disposta dal gip dovrà colmare. “L’hanno fatto fuori”, dichiarano i familiari, ipotizzando come possibile movente un furto in una chiesa al quale Rosario Samperi avrebbe assistito dalla finestra della propria abitazione.

L’avvocato Gianmario Sposito, legale della famiglia, ha dichiarato nelle scorse settimane a la Repubblica che il caso presenta diverse anomalie – alcune già menzionate – tra cui la presenza di una persona non appartenente alle forze dell’ordine, immortalata mentre toccava il cadavere senza guanti, così come gli effetti personali e il cellulare della vittima, dal quale sarebbero partite due chiamate dopo il sequestro.

«Vogliamo capire quali telefonate ha fatto e ricevuto prima di morire: il suo cellulare risulta inattivo dal 12 agosto, ma qualcuno lo ha utilizzato dopo il 17 agosto, nonostante si trovasse già sotto sequestro e custodito dai carabinieri», ha aggiunto il legale.

L’auspicio della famiglia di Rosario Samperi è che gli inquirenti indaghino per sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere.