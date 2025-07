Rosario beccato da solo dopo Temptation Island 2025: addio alla fidanzata? Il gossip infiamma il web.

Nell’ultima stagione di Temptation Island 2025 una delle coppie più chiacchierate è senza dubbio quella formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, finiti al centro delle polemiche per via del fatto che secondo alcune indiscrezioni il fidanzato di lei sarebbe omosessuale. Non solo, secondo molti la coppia sarebbe totalmente finta e ha costruito tutto solo per partecipare al reality di Canale 5 e ottenere popolarità. I due si sarebbero iscritti a Temptation dato che Lucia vorrebbe andare a convivere ma lui non sarebbe del parere: “La convivenza è un passaggio molto importante per una relazione e penso che non debba essere un obbligo”.

Tra i vari rumor sulla coppia, ne spunta un altro. Tanti fan si stanno infatti chiedendo se Lucia e Rosario sono usciti da soli o insieme a Temptation Island 2025, e nelle ultime ore è arrivata una risposta da parte di una seguace di Deianira Marzano che ha scritto queste parole: “Ciao Deiaaaaa, Rosario di Temptation al Mambo a MiMa. Era con degli amici. Molto probabilmente è uscito da solo“.

Temptation Island 2025, Rosario ha mentito a tutti? Interviene anche la sorella di Lucia

“Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose“. Così ha iniziato Bad Barbie, sorella di Lucia che di professione fa la rapper. La ragazza ha spiegato che tutti conoscono la loro relazione e che la loro relazione ha generato tanta invidia per via del fatto che sono finiti in televisione: “Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa. No, ci sono delle cose dietro. Quindi… Open your mind a little bit”.