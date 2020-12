Rosato vs Conte/ “Non può fare tutto da solo, vuole sostituire il Parlamento con…”

Clima di altissima tensione al Governo, Italia Viva è pronta ad innescare la crisi. Ettore Rosato è tra i renziani più netti nelle critiche rivolte al premier Giuseppe Conte, basti pensare che pochi giorni fa lo ha accusato di voler sostituire dei manager al Parlamento, in riferimento alla task force sulla gestione dei fondi del Recovery. «Le cause di questo caos sono molteplici. È la prima volta che ci troviamo in una situazione così difficile dal punto di vista sanitario ed economico. Ma c’è anche il ruolo del regista da tenere in considerazione, che è quello del presidente del Consiglio. Il regista non può essere quello che lavora da solo pensando di non dover ascoltare non soltanto tutta la maggioranza, ma anche le altre voci che ci sono nel paese», l’affondo del presidente di Italia Viva nell’intervista rilasciata oggi a Il Foglio, ma non è finita qui…

ETTORE ROSATO STRONCA IL PREMIER CONTE

Giuseppe Conte, in qualità di presidente del Consiglio, ha il dovere di farsi garante dell’unità in questa fase di crisi, ha spiegato Ettore Rosato, che non è andato per il sottile neanche nell’intervista rilasciata a Un giorno da pecora. L’esponente di Iv su Radio Rai 1 ha sottolineato che il partito è pronto ad andare avanti con il Governo di fronte a risposte soddisfacenti, ma non è possibile «continuare a pensare che dobbiamo sopravvivere». «Noi speriamo che ci sia modo per andare avanti, non per rompere i rapporti. Dopodiché vedremo cosa succede quando ci incontriamo…», ha aggiunto Ettore Rosato, che ha poi rimarcato che le ministre renziane sono pronte a dimettersi: «Magari questa è una buona notizia per chi pensa che siamo d’intralcio. A Palazzo Chigi qualcuno lo pensa. Se lo pensa Conte? Evidentemente sì, questo è il chiarimento che dobbiamo fare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA