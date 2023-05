Rose Hanbury, chi è la presunta amante del Principe William/ I rumors dei tabloid

Rose Hanbury, chi è la presunta amante del Principe William

Si intensificano le voci su un presunto tradimento in quel di Buckingham Palace, perpetrato da William ai danni di Kate Middleton. Il Principe, secondo un gossip riportato dai tabloid britannici e che rischia di mettere a soqquadro la reputazione di corte, avrebbe infatti una relazione clandestina con Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e moglie di David Cholmondeley. Ma chi è colei che sarebbe entrata nel cuore del Principe d’Inghilterra e che starebbe creando non pochi disagi alla Corona?

Rose Hanbury è nata il 15 marzo 1984 ed è un’ex modella. Figlia del designer di siti web Timothy Hanbury e della stilista Emma Hanbury, la marchesa si è sposata il 24 giugno 2009 con David, settimo marchese di Cholmondeley. La coppia ha tre figli e uno di questi, Oliver, è stato un paggio d’onore all’incoronazione di Re Carlo III lo scorso 6 maggio. La coppia, inoltre, è grande amica di William e Kate. E, proprio con William, Rose avrebbe instaurato un rapporto che va ben oltre la semplice amicizia, se le indiscrezioni d’oltremanica venissero confermate.

William e Kate e l’amicizia con Rose e David di Cholmondeley

Ma sono tantissime le affinità che unirebbero la famiglia di William d’Inghilterra a quella di Rose Hanbury. Come riporta l’Express, per esempio, la marchesa vivrebbe a sole tre miglia dalla residenza del Principe e di Kate nel Norfolk, a Anmer Hall. In particolare, vivrebbe assieme al marito David anche lei nel Norfalk, a Houghton Hall, in una casa che fa parte dell’eredità (stimata a 112 milioni di sterline) che il marchese ha acquisito nel 1990.

Anche la vicinanza geografica tra le due famiglie, dunque, potrebbe aver alimentato i sospetti circa una possibile tresca amorosa tra William e Rose Hanbury. Un’ipotesi probabilmente irreale e piuttosto remota, ma che sta tenendo banco tra i tabloid britannici e che rischia di mettere in serio pericolo la reputazione del Principe d’Inghilterra.

