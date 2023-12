Rose Villain a rischio squalifica dal Festival di Sanremo 2024?/ Il “caso” ad Amici di Maria De Filippi

Rose Villain, sfuma Sanremo 2024 “per colpa” di Amici di Maria De Filippi?

Il tempo dei calcoli e delle previsioni si è esaurito; la lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2024 è stata ufficializzata da Amadeus. Nomi altisonanti e artisti emergenti sono pronti a soffiare il titolo di vincitore a Marco Mengoni, campione uscente della kermesse. Come riporta BlogTivvu – che cita il portale Mow – ci sarebbe però un cantante già a rischio esclusione per squalifica.

C'è posta per te contro Sanremo 2024: c'è la decisione di Mediaset/ Maria De Filippi teme Amadeus

La cantante a rischio squalifica secondo il portale sarebbe Rose Villain; annunciata tra i big del Festival di Sanremo 2024 avrebbe compiuto un gesto che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla kermesse il prossimo autunno. Nello specifico, è di recente uscito il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”, l’artista di è dunque recata – proprio nella puntata di ieri – ad Amici di Maria De Filippi per promuovere la canzone ma proprio tale scelta andrebbe in contrasto con il regolamento di Sanremo.

Jalisse esclusi a Sanremo 2024, silenzio rotto: "Togli la polvere e riparti"/ Delusi da Amadeus

Rose Villain a rischio squalifica: cosa dice il regolamento di Sanremo 2024

Come ormai risaputo, i cantanti nello scacchiere dei big del Festival di Sanremo non possono partecipare a programmi televisivi una volta ufficializzata la loro partecipazione alla kermesse. A tal proposito – come riporta il portale – MoW ha menzionato il regolamento ufficiale che cita anche il divieto per manifestazioni, incontri ed eventi sia in Italia che all’estero. La presenza dunque di Rose Villain ad Amici di Maria De Filippi potrebbe rappresentare una violazione di quanto anticipato.

“Gli estremi per la violazione sussisterebbero, staremo a vedere cosa accadrà da qui in poi”, questo quanto scrive il portale in riferimento alla possibile squalifica di Rose Villain dal Festival di Sanremo 2024 a causa della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. E’ da segnalare però che il talent di Canale 5 non è in diretta; le registrazioni di consueto hanno luogo una settimana prima rispetto alla messa in onda. Ciò detto, la promozione di Rose Villain sarebbe in concreto avvenuta una settimana prima dell’annuncio di Amadeus quando appunto la cantante era ancora ignara della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci saranno ulteriori sviluppi e/o chiarimenti sulla vicenda.

Amadeus non cambia idea: “Sanremo 2024 sarà il mio ultimo anno”/ La promessa a Mara Venier: “Dopo la finale…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA