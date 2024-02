ROSE VILLAIN A SANREMO 2024 CON ‘CLIK BOOM!’/ l’ironia dei social sul look: “Ha rubato il vestito a Mahmood?”

Rose Villain al Festival di Sanremo 2024 con Click Boom: esibizione 3^ puntata

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2024 dell’8 febbraio 2024 la 6^ cantante in gara è Rose Villain con il brano Click Boom. Per la giovane rapper e cantante rotto il ghiaccio la prima sera con il suo debutto tra i Big in questa nuova esibizione è apparsa ancora più sciolta. Innanzitutto a presentarla è stato un emozionato e intimidito Gazzella, Flavio Pardini.

L’esibizione di Rose Villan a Sanremo 2024 con Clik Boom ha convinto critica e pubblico ed anche il palco dell’Ariston ha apprezzato la sua canzone che è stata salutato con forti applausi. Per canzone che pur avendo un base ritmata e reppata mette in mostra anche le sue doti canora. Sui social i commenti di apprezzamento su talento e bellezza si sprecano ma qualcuno ironizza sul look: “Ha rubato il vestito di Mahmood?”. Infatti indossava anche lei un abito monospalla nero. (Agg. di Liliana Morreale)

Rose Villain ha debuttato in gara sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2024 con il brano Click Boom!, con un ingresso di grande impatto grazie a un look sfavillante: indossava un abito corto tempestato di fiori psichedelici in rilievo (realizzato da Marni) e un paio di stivaletti argento metallizzati. I capelli raccolti hanno donato all’immagine sfolgorante un tocco di classe ed eleganza che hanno messo in risalto la sua indiscutibile bellezza.

Il conduttore Amadeus l’ha infatti accolta con un battuta sull’abito davvero molto eccentrico e d’impatto, rassicurandola poi e donandole un caloroso in bocca al lupo per l’esibizione: la cantante e rapper era palesemente molto emozionata! Il web non poteva esimersi dal commentare l’outfit e su X/Twitter qualche maligno ha scritto “vestito fatto con le capsule esauste del caffé”.

Appena la musica del brano è partita, Rose si è trasformata in una tigre, esibendo la sua innata grinta, superando l’iniziale timidezza che il palco dell’Ariston, da sempre, incute a tutti gli artisti, anche ai veterani che calcano la scena festivaliera da molti anni.

Il testo e la musica di Click Boom!: un pezzo che unisce più generi

Il testo del brano è ispirato a un flirt estivo sognato dalla cantante e raccontato ai co-autori, ovvero Davide “Tropico” Petrella e Andrea Ferrara. Soprattutto Petrella è una garanzia di successo a Sanremo, in quanto è l’autore di Due Vite, di Marco Mengoni, vincitore l’anno scorso. Quest’anno ha firmato ben quattro brani in gara per Ghali, Emma, The Kolors e Rose Villain, appunto. L’amore raccontato da Click Boom! è potente, totalizzante, al punto di diventare tossico.

L’artista ha dichiarato in sala stampa di voler espressamente parlare di tutti quegli amori che diventano come un droga, non puoi farne a meno, ma alla fine travolgono ogni pensiero e si traducono in un incubo. Il suo messaggio è arrivato al pubblico forte e chiaro, grazie a un pezzo al cui interno coesistono più anime: quella della ballad e dell’uptempo, con un ritornello che entra subito in testa e fa muovere il piede. Il web l’ha già definito un “boppone”, ovvero un pezzo dal ritmo molto coinvolgente.

La classifica: Rose Villain può scalare la TOP 5?

La votazione della prima serata ha riguardato solo la Sala Stampa, con i voti dei giornalisti web e della carta stampata, la quale ha rivelato esclusivamente le prime cinque posizioni che non vedono Rose Villain e Click Boom! tra le preferite. La canzone necessita indubbiamente di qualche ascolto in più, perché può crescere bene, con la sua struttura non banale, nonostante mantenga una certa orecchiabilità. Rose Villain si confronta con altri brani di donne pop molto ballabili (uno su tutti quello di Annalisa) e la gara è da considerarsi davvero aperta.













