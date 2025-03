Rose Villain si gode il successo dopo aver conquistato, ancora una volta, il pubblico del Festival di Sanremo con la sua “Fuorilegge”. La cantante torna sulla scena con il suo nuovo album, dal titolo “Radio Vega”, pronta a scalare le classifiche musicali. Si tratta di un progetto senza duetti al femminile, che mescola atmosfere oscure, melodie struggenti e collaborazioni di un certo livello. Intervistata dal settimanale Chi, si è raccontata a cuore aperto, parlando anche dei problemi affrontati nel mondo della musica, delle critiche ricevute e del suo rapporto con il corpo, facendo delle rivelazioni anche inaspettate e inedite.

Rose Villain ha dovuto affrontare pregiudizi legati alla sua immagine. La cantante non ha nascosto un certo dispiacere per i commenti ricevuti dopo Sanremo, dove in molti hanno ridotto il suo successo alla sola avvenenza fisica: “Che io sia sia carina è solo un plus, ma non deve essere usato per sminuire quello che faccio artisticamente”. Un discorso che si allarga alla percezione della bellezza nella società di oggi: “Sui social mostriamo solo la parte migliore di noi e non foto in cui si vede la cellulite o la scatto venuto male. Anche io a volte odio il mio corpo e lo vorrei cambiare“.

Anni di sacrifici e porte sbattute in faccia hanno plasmato la carriera di Rose Villain. La cantante ha raccontato le difficoltà incontrate lungo il suo cammino nel mondo della musica e come molte persone non abbiano creduto in lei. Tra i tanti c’è anche un ex fidanzato a cui oggi manda un messaggio chiaro: “Per anni mi ha detto che non sarei mai arrivata da nessuna parte. Oggi gli rispondo: ‘Che goduria, avevo ragione io!'”. Adesso l’artista dai capelli blu si appresta a vivere la sua esperienza come giudice di Nuova Scena 2 su Netflix, un ruolo che l’ha messa alla prova.