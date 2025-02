Tra le cantanti più belle di Sanremo 2025 c’è senza dubbio Rose Villain che l’anno scorso aveva fatto cantare tutti quanti al ritmo di Click Boom mentre quest’anno ha optato per Fuorilegge il cui balletto sembra studiato per essere emulato sul popolare social network TikTok. A fare il tifo per lei, oltre ai suoi numerosi fan di vecchia e lunga data, anche il marito Sixpm, che è anche un produttore musicale molto noto nell’ambiente.

Come ha raccontato lei stessa in un’intervista, nonostante si amino da impazzire come il primo giorno, “ci mandiamo a quel paese” se non si trovano d’accordo su lavoro. Perché lavorare insieme può essere un vantaggio così come uno svantaggio. Si amano da dieci anni e riescono sempre a supportarsi a vicenda.

Rose Villain e il marito Sixpm appaiono complici sui social

Ieri sera sul palco dell’Ariston Rose Villain si è presentata fasciata in un abito rosso e i capelli blu sparati che l’hanno fatta assomigliare a una sorta di personaggio di Dragon Ball. Sui social neanche a dirlo hanno apprezzato sia il suo brano in gara a Sanremo 2025 sia la sua innegabile bellezza. Anche in platea se ne sono accorti tanto che è diventato virale il complimento detto da un napoletano poco prima che cantasse per la prima volta sua “Fuorilegge”.

A fare il tifo per la bella cantante c’è il marito Sixpm (alias Andrea Ferrara) con cui vive a New York. La coppia ci ha sempre tenuto alla loro privacy quindi non sono soliti esporre il loro amore sui social ed è anche per questo che non si sa se siano attualmente in crisi oppure no. Infatti negli ultimi mesi la cantante è stata avvistata con un inviato de Le Iene Show, ma stando alle foto che il marito ha pubblicato sui social sembrerebbe che tutto questo sia stata solo una suggestione del mostro ubriaco del gossip. I due appaiono sorridenti e felici in un paio di foto che ha fatto sorridere i fan.

