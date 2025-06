Originaria di Milano, Rose Villain si è trasferita a Los Angeles quando aveva appena 18 anni per studiare musica. Negli anni in America si è infatti iscritta e diplomata al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in musica rock. Più avanti si è trasferita a New York e proprio nella Grande Mela la sua carriera ha subito una svolta, anche in virtù della collaborazione con Sixpm, che poi sarebbe diventato suo marito.

Rose Villain, chi è il marito Sixpm? Sposati nel 2022 / "Cosa gli ho detto la prima volta che l'ho visto"

Tornata in Italia intorno al 2020, ha cominciato a mettere a segno le prime collaborazioni di successo con artisti come Guè ma anche Fabri Fibra. Nel 2024, Rose Villain ha partecipato al suo primo Sanremo con il brano “Click boom” che ha ottenuto un grande successo in termini di vendita. Un brano molto passato in radio, così come la sua “Fuorilegge”, con la quale ha partecipato a Sanremo 2025.

Rose Villain: "A volte odio il mio corpo. Dicono che sono bella per sminuirmi"/ Stoccata all'ex fidanzato

Rose Villain, chi è: nel 2022 il matrimonio con il produttore Sixpm

Rose Villain è sposata dal 2022 con il marito Andrea Ferrara, famoso produttore conosciuto come Sixpm. I due si sono conosciuti nella Grande Mela e proprio a New York si sono innamorati e poi, qualche tempo dopo, sposati. “Ci siamo sposati su una terrazza sul fiume a New York. È stato un matrimonio un po’ rock” ha raccontato Rose Villain. “Lui è un grande musicista, scrive canzoni. Ci siamo conosciuti lavorando, è stato un giusto match.

È pazzo, ma dolce e sensibile: una persona incredibile. Sul lavoro litighiamo perché siamo molto esigenti, mentre nella vita normale andiamo d’accordissimo” ha spiegato ancora la cantante, che non ha mai nascosto di aver trovato l’amore con Sixpm, il marito. I due ora sognano in grande dal punto di vista professionale: per quanto riguarda invece i progetti personali, come raccontato da Rose, la coppia vuole figli ma non in questo momento. “Arriveranno ma non ora” ha spiegato l’artista.

Rose Villain, perché nel nuovo album non ci sono duetti al femminile?/ "Ho chiesto a tante colleghe ma…"