Rose Villain canta Fuorilegge a Sanremo 2025 ed è un gran successo: attesa per la seconda serata

Rose Villain ha sfornato un altro successo con Fuorilegge? Non è dato saperlo, ma di sicuro i primi feedback del pubblico dopo la prima serata a Sanremo 2025 sono più che positivi. Rose Villain ha fatto Rose Villain e nessuno è rimasto deluso: sensuale e graffiante, con una melodia avvolgente, il suo brano ha fatto il pieno di like e cuoricini sui social. E c’è dunque grande curiosità di capire quanto potrà salire in classifica con il voto del pubblico a casa. Per il momento Rose Villain è fuori dalla top five, ma non è ancora detta l’ultima parola.

D’altra parte il Festival di Sanremo 2025 è appena iniziato e ci sono tantissime variabili che possono incidere sull’andamento del brano. Dando una sbirciata ai social, dopo la sua prima esibizione, i commenti sono perlopiù lusinghieri. “Rose ha una sensibilità fuori dal comune”, scrive un fan nella sezione commenti del video postato dalla Rai su YouTube.

Rose Villain con Fuorilegge a Sanremo 2025: l’evoluzione di Click Boom per scalare la classifica?

C’è anche chi intravede una sorta di evoluzione rispetto a Click Boom, più precisamente un ‘sequel’. Ed effettivamente ascoltando Fuorilegge a Sanremo 2025 c’è una sensazione piacevole di deja-vu. “Questo è un brano che, ascolto dopo ascolto, rivela la bellezza dei sentimenti più fragili e forti che solo l’amore può generare”, il commento di un altro utente dopo l’esibizione di Rose Villain.

E tra i fan c’è chi rilancia la partecipazione ad Eurovision, ma solo il vincitore di Sanremo 2025 potrà giocarsi le sue carte nella manifestazione canora europea. C’è ancora tempo per sognare, intanto Rose Villain torna per la seconda serata a Sanremo 2025 con la sua Fuorilegge, per travolgere l’Ariston con l’energia che la contraddistingue.

