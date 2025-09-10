La celebre cantante Rose Villain si confida sul suo privato e ripercorre la storia d'amore con il marito e producer Sixpm: "Tra noi scattò alchimia ma..."

Dai successi radiofonici alle fortunate partecipazioni al Festival di Sanremo, la carriera di Rose Villain sta certamente percorrendo un binario più che soddisfacente. Eppure non tutto è sempre luccicante per la cantante dai capelli azzurri che, in una intervista rilasciata pochi mesi fa a Vanity Fair, ha raccontate le sue ombre e confidato le paure che a volte frenano il suo equilibrio interiore. “Ho degli episodi depressivi. Sono momenti di down molto forti, forse anche a causa del lavoro che faccio”, ha confidato Rose Villain.

Una dichiarazione choc, che Rose spiega meglio così: “Dopo un live, l’adrenalina crolla e sei distrutta. E, al contrario, quando sono su, sono su moltissimo: quando amo, amo forte, e mi godo ogni cosa”. Al suo fianco, sia sul fronte professionale che amoroso, c’è il produttore Sixpm, con cui Rose è sposata da oltre tre anni e insieme da quasi undici.

Rose Villain e il futuro con Sixpm: “Un figlio? Mi preoccupa una cosa ma…”

Un rapporto frizzante e avvolgente, in cui la cantante crede moltissimo. Il primo incontro con il compagno fu dettato da motivi lavorativi e oggi, ripensando a quell’appuntamento di lavoro, Rose Villain ammette che scattò qualcosa di speciale. “Inizialmente fu solo artistico, anche se io forse un po’ gli piacevo, ma c’è voluto del tempo per metterci insieme. Io all’epoca ero inquietante”, scherza la cantante. “Facevo paura e non era la persona cui sogni di fidanzarti”, racconta ancora Rose.

Poi le cose si sono messe per il verso giusto e oggi la cantante e il producer non poterebbero essere più felici l’uno al fianco dell’altro. Nel futuro della coppia potrebbe esserci un figlio, anche se Rose Villain qualche timore lo ha. “Non vorrei trasmettergli la mia oscurità, ma so anche – continua ancora – che con una persona entusiasta come lui (Sixpm, ndr) posso stare serena”.