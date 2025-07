Di faide nel mondo della musica ce ne sono a bizzeffe ma raramente con particolari minuziosi nel merito delle reali frizioni. Spesso si tratta di leggende, altre volte di circostanze lontane dalla realtà alimentate da una cronaca fantasiosa degli eventi, ciò che invece è emerso nelle ultime ore in relazione a 2 note cantanti italiane sembra invece piuttosto argomentato e credibile. “Rose Villain e Anna Pepe si odiano”, questo è ciò che si evince da quanto riportato da Gabriele Parpiglia – come riporta Biccy – con tanto di dettagli che rendono ancor più aspra la frattura tra loro.

Rose Villain, chi è e perché ha sempre i capelli azzurri?/ La curiosa motivazione svelata dalla regina pop

E’ la rubrica Chicchi di Gossip ad aver offerto a Gabriele Parpiglia l’assist per raccontare di questa “faida silenziosa” tra Rose Villain e Anna Pepe, ma sarà vero? Ovviamente solo le dirette interessate possono conoscere la realtà dei fatti e nel caso smentire quanto raccontato dal giornalista: “Non appaiono mai sullo stesso palco e quando c’è un concerto o un duetto può essere scelta solo una delle due”. Una rivelazione choc quella di Parpiglia e che ovviamente sta facendo molto discutere il web tra chi cavalca l’onda della sua versione e chi invece sarebbe pronto a giurare il contrario.

Sixpm, chi è il marito e producer di Rose Villain/ La cantante: "A volte ci mandiamo a quel paese e poi..."

Rose Villain e Anna Pepe, un presunto ‘odio’ a colpi di rap: “Lei non è meglio di me”

Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia choc – come riporta Biccy – sarebbero avvalorate anche da alcuni aneddoti del passato. Le presunte frizioni tra Rose Villain e Anna Pepe – se non addirittura oddio – non avrebbero una matrice certa se non “scelte e distanze”, come sottolineato dal giornalista. Però, spunta in rete proprio legato a quanto emerso un video dove la voce de ‘Come un tuono’ si esprime proprio a proposito della presunta ‘rivale’ con toni e occhiate che sembrano confermare le ruggini. “Se è lei la migliore rapper come dice Guè? Non mi sento inferiore a lei, anche io faccio rap. Poi ce ne sono tante altre…”. Insomma, non proprio al miele la risposta di Rose Villain ospite 2 anni fa di Michele Wad Caporosso: “E’ brava, non mi sento meglio di lei ma di sicuro non meno”.

Rose Villain, chi è: l'amore per il marito Sixpm e il matrimonio/ "Con Andrea ho trovato l'amore"

Ora che la presunta faida tra Rose Villain e Anna Pepe è diventata di dominio pubblico, le dirette interessate decideranno di intervenire per placare o smentire il tutto o preferiranno il silenzio? E’ lecito credere che lo scopriremo presto.