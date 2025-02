Rose Villain sarà una delle concorrenti dell’edizione del Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti. Negli anni la donna ha raccontato del suo amore con il produttore discografico Sixpm e non solo, la donna ha raccontato in tante interviste del bel rapporto con la madre e della sua scomparsa, venuta a mancare ormai da qualche tempo. Vediamo chi era e come è morta la madre di Rose Villain.

TESTO 'ECO', CANZONE JOAN THIELE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): le idee battono la rabbia

Rose Villain ha più volte raccontato la morte di sua mamma, venuta a mancare dopo un cancro nel 2017. Come riporta Fanpage lei si è più volte raccontata: “Ho fatto tanti errori con mia madre, la sua missione di vita era far sorridere le persone e io non le ho permesso di farlo con me”. Uno dei più grandi rimpianti di Rose è stato quello di non stare vicino a mamma Fernanda durante la malattia ed ha spiegato:

Antonella Clerici, gaffe Sanremo 2025: "Ho messo il cornetto nelle mutande"/ "Così laggiù non si muove"

“Ho avuto poco tempo durante la sua breve malattia e non le sono stata affianco, più che dispiaciuta per lei ero arrabbiata. Quello che ha fatto per tutta la vita e con tutti era provare a inculcare la gioia, io non ho fatto cosi invece con lei. Questo resterà come il più grande cruccio della mia vita”, ha raccontato la donna.

Rose Villain e quel doloroso addio dalla mamma Fernanda e non solo

La mamma di Rose Villain si chiamava Fernanda Melloni, figlio del partigiano Biagio Melloni e fondatore della libreria Remainder. La donna è morta a causa di un tumore ai polmoni e la cantante ha raccontato: “Lei fumava ed è stata una mila lotta con lei per tutta la sua vita, volevo farla smettere. Vivevo qui e nessuno di noi aveva ben capito che sarebbe stata una cosa cosi veloce”.

Clara Soccini, chi è il fidanzato Jacopo Neri/ "Mi è stato vicino in un momento molto difficile"

Poi ha ricordato che non era con lei il giorno in cui è morta, nessuno si aspettava una morte cosi veloce: “L’abbiamo presa un pò sotto gamba, io vivevo a New York e avevo un appuntamento di lavoro a cui non sono nemmeno andata perchè è stato il giorno in cui lei è morta. Avrei dovuto esserci, sarei dovuta tornare prima”.

La cantante ha raccontato che lei inizialmente voleva fare la ballerina ma proprio grazie alla mamma ha iniziato a coltivare il sogno di fare cantante: “Eravamo ad una serata karaoke e lei mi disse: Ma sei cretina? vuoi fare la ballerina? Mi ha detto di cantare e cosi è cominciata”. Il lutto della mamma ha cambiato profondamente la donna.