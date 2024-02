ROSE VILLAIN, FINALE SANREMO 2024/ “Click boom!” chiude la gara, lei svela: “Esperienza incredibile”

Rose Villain, esibizione finale Sanremo 2024 con Clik Boom: “Esperienza incredibile”

È stata Rose Villain la cantante che ha chiuso la gara nella serata finale del Festival di Sanremo con la sua Click Boom. Durante la kermesse l’artista ha avuto modo di far capire di essere non solo un’artista urban ma di essere anche una cantante con tutte le carte in regola per emergere nel futuro.

“CLICK BOOM!" TESTO COMPLETO CANZONE ROSE VILLAIN SANREMO 2024 / "Parlo di un amore imperfetto"

Dopo la sua esibizione applausi scroscianti anche per lei e commenti di apprezzamento da parte dei social. C’è infatti chi ha scritto: “Non è stata capita e adeguatamente apprezzata” A fine esibizione Rose Villain ha ringraziato tutti: “Esperienza incredibile, a tutti quelli che c’erano e che ci saranno” (Agg di Liliana Morreale)

Rose Villain fa ballare a Sanremo 2024, ma quale sarà la classifica finale?

Rose Villain è uno dei volti nuovi del Festival di Sanremo 2024 e il suo piazzamento nella classifica finale è di difficile interpretazione. Il grande pubblico l’ha conosciuta lo scorso anno in occasione del duetto con Rosa Chemical. La coppia è stata molto audace, tanto che quest’anno in molti si aspettavano un brano dal mood simile. In realtà, la ragazza, con la sua “Click boom!”, si è travestita da vera popstar, facendo ballare tutti e lanciando al contempo un messaggio importante, quello che le donne devono essere libere dal patriarcato.

Nelle prime puntate della kermesse Rose Villain non è mai stata in top 5. Il pubblico si è diviso sulle sue esibizioni, tra coloro che hanno apprezzato la leggerezza del brano nella sua musicalità e coloro che invece l’hanno criticata. In occasione della serata delle cover, la cantante ha sfoderato l’artiglieria pesante, portando sul palco dell’Ariston Gianna Nannini per esibirsi in un medley di sue canzoni. L’ospite ha rispettato le aspettative, l’artista in gara un po’ meno. Nonostante ciò, la mossa è stata sicuramente azzeccata.

Rose Villain spera in un piazzamento non troppo basso

È soltanto in occasione della finale del Festival di Sanremo 2024 che si capirà come è riuscita a piazzarsi in classifica Rose Villain con la sua “Click boom!”. L’obiettivo non era sicuramente quello di vincere per la giovane artista ribelle, ma la speranza è quella di non ritrovarsi ai piani troppo bassi. È per questo motivo che dovrà sperare nel favore del pubblico. Le Radio potrebbero essere la giuria che le tende maggiormente la mano, mentre non si può dire lo stesso della Stampa, che ha sicuramente altre preferenze. La sensazione ad ogni modo è che il suo brano verrà ascoltato spesso in questi mesi, soprattutto tra i più giovani.

