Rose Villain sexy vestito a Sanremo 2025 con un abito total red che incanta: vedo non vedo

Il Festival di Sanremo 2025 come ogni anno non è solo una rassegna di canzoni ma anche una vetrina in cui gli artisti possono osare con il look, le acconciature e il trucco e dimostrare la loro personalità. È il caso anche, nella prima serata di Sanremo 2025 di Rose Villain sexy vestito a Sanremo 2025 che con il suo abito in total red con le trasparenze e qual ‘vedo non vedo’ ha incantato il Teatro Ariston, dalla platea infatti sono partiti elogi e complimenti per l’artista.

In un abito totalmente rosso che ha messo ben in evidenza le sue curve, Rose Villain sexy con il suo vestito in total red con trasparenze vedo non vedo ed il contrasto con i suoi capelli turchini ha conquistato tutti ed anche sul web i complimenti e gli elogi alla cantante da quelli più gentili a quelli più spinti e quasi volgari si sono sprecati: “Guardare Rose e seguire la canzone è uno sport estremo comunque” “La canzone passa in secondo piano” Ed in effetti sono poche gli utenti che hanno apprezzato la sua canzone, Fuorilegge che non spiazza e non lascia il segno.

Rose Villain incinta a Sanremo 2024? Sui social impazza il rumor: “Pancino sospetto”

Abito sexy a parte, l’artista del Festival della canzone italiana è finita al centro dei rumor e delle indiscrezioni, Rose Villain è incinta a Sanremo 2025? Pare infatti che in molti grazie al suo abito molto stretto hanno notato delle curve abbondanti ed un pancino sospetto. Su X si legge: “È incinta” “Quall’abito segna troppo in vita” “Non è che aspetta un bambino” “Si dice che sia in dolce attesa” Si tratta però solo di rumor e gossip anche se Rose è felicemente sposata da anni con il produttore e discografico Sixpm Andrea Ferrara, che i due stiano pensando di allargare la famiglia con un figlio?