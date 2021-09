Rosella e Adriana, opinioniste ‘pop’ del Grande Fratello Vip/ Come sono state scoperte?

Le opinioniste ‘pop’ del Grande Fratello Vip Rosella e Adriana non risparmiano attacchi ai concorrenti

L’arrivo delle Grandi Sorelle, le opinioniste del Popolo del Grande Fratello Vip, ha scatenato subito molta curiosità e al contempo diverse polemiche. Stiamo parlando di Rosella e Adriana che al loro debutto hanno già gettato scompiglio tra i concorrenti del reality. Due i commenti che hanno sollevato il polverone sul web, uno relativo al nuovo fidanzato di Raffaella Fico e l’altro su Lulù Selassiè. La signora Rosella ha chiesto in modo provocatorio alla Fico se il suo fidanzato facesse l’operaio. La showgirl ha replicato di non sapere che fosse ricco.

La signora ha ribattuto: “In un mese e mezzo ti ha portato a destra e sinistra a fare i week end a Capri e non sapevi che era ricco?”. Infastidita dal tono, Raffaella Fico ha risposto: “Signora mi sta simpatica”. Chi invece non ha trattenuto le lacrime è stata Lulù quando Adriana, pensando di non essere in diretta, ha fatto un commento sulla sua bellezza definendola brutta. L’opinionista ha cercato poi di riparare al danno fatto precisando di voler dire che il trucco eccessivo la imbruttiva.

Alfonso Signorini e la scoperta di Rosella e Adriana: “Quando le ho viste…”

Al termine della puntata, Sophie Codegoni non ha risparmiato frecciate a Rosella e Adriana. In riferimento a quanto detto su Raffaella Fico, ha dichiarato: “Ironizzano su cose che la gente mediocre pensa, va bene giochiamo”. Sul commento fatto invece da Adriana a Lulù, la Codegoni ha lamentato una superficialità di base: “Sul fatto di dire ad una ragazza di 20 anni, 30 anni, uomo o donna che sia, quanto sei brutta è follia. È peggio di quello che ha detto a Raffaella ed anche in quel caso c’è una superficialità di base”.

Le due opinioniste del Grande Fratello Vip sono state fortemente volute da Signorini per svecchiare il programma e dargli un tono brioso. In un’intervista, il conduttore ha rivelato: “Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste, me ne sono innamorato”. Sicuramente la schiettezza è un loro vanto. Attenzione però a non eccedere.



