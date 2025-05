La ginnastica e lo sport come baricentro di vita, tra professione e vita privata; Jury Chechi è tra i protagonisti Pechino Express 2025, una sfida forse atipica rispetto alle sue imprese sportiva ma con alla base determinazione e spirito che ben conosce. A dispetto della notorietà acquisita nel tempo, anche grazie a diverse esperienze televisive, c’è un tema che il campione italiano ha sempre separato dalla sua esposizione: la vita privata. La sua presenza nel reality ha chiaramente acceso i riflettori sulla moglie, Rosella Sambruna, con la quale condivide l’amore da oltre vent’anni.

Giorgia Bianchini, chi è la fidanzata di Nicolò Maltese/ Poco ‘social’ ma sempre più innamorati

Ma chi è Rosella Sambruna, moglie di Jury Chechi a Pechino Express 2025? Forse la passione in comune è stata galeotta per la coppia dato che anche lei risulta essere una ginnasta di professione. Per il resto, tra quotidianità e aneddoti, poco è emerso nel tempo a proposito della moglie dello sportivo; raramente – se non mai – apparsa in pubblico, molto discreta e riservate sicuramente per preservare la solidità del matrimonio e la serenità della famiglia.

Complici, Dolcenera e Gigi Campanile: Pechino Express 2025/ Dal rischio eliminazione a possibili vincitori?

Rosella Sambruna, moglie di Jury Chechi: uniti dalla passione per lo sport

Non vi è dubbio sul legame viscerale tra Jury Chechi e sua moglie Rosella Sambruna; un matrimonio che si avvia verso i trent’anni e che è impreziosito dalla nascita di due splendidi figli: Dimitri e Anastasia. Entrambi hanno raggiunto la maggiore età da poco (Il primo classe 2003, la seconda 2005), e forse sono ancora nel pieno della costruzione del loro futuro. Certo è che, con due genitori protagonisti nel mondo dello sport, gli spunti positivi per la scelta del proprio baricentro professionale non mancano. Eppure, in un’intervista rilasciata in passato, lo sportivo aveva raccontato come entrambi avessero una propensione differente rispetto ai genitori. Come racconta Novella 2000 – Jury Chechi e sua moglie Rosella Sambruna – vivono da tempo a Prato che è tra l’altro la città che presta ad entrambi i natali.