Rosella Sambruna, moglie Jury Chechi/ Come hanno affrontato la quarantena coi figli?

La storia d’amore fra Rosella Sambruna e il marito Jury Chechi procede a gonfie vele. Anche se è difficile trovare delle informazioni utili sulla loro coppia o persino su come sia nata la scintilla fra i due. L’ex campione e la donna della sua vita si tengono ben distanti dai riflettori. Sappiamo che stanno insieme da tantissimo tempo e che sono diventati genitori per la prima volta nel 2003, grazie alla nascita di Dimitri. Due anni dopo è arrivata anche la secondogenita, Anastasia. Due ragazzi svegli e giovani, che hanno compreso molto bene l’emergenza sanitaria e i suoi obblighi. “Dimitri dovrebbe essere elevato a prototipo perfetto di applicazione del decreto di quarantena”, ha detto di recente Chechi a Il Corriere della Sera, “da cinefilo ha guardato un sacco di film e da appassionato di modellismo ha avuto tanto di quel da fare”. Per Anastasia invece le cose sono andate in modo diverso e ha vissuto un po’ di difficoltà in più rispetto al fratello. “Per lei è stato più difficile: ha due cavalli, uno dei quali ha bisogno di cure e solo lei riesce a prendersene cura”, ha detto ancora l’ex campione, “Per questo una volta alla settimana andava al maneggio, a San Casciano. Il cavallo deve fare una riabilitazione particolare e lui accetta di fare quegli esercizi solo con lei. È la sua amazzone”. Dieci giorni prima dell’inizio della quarantena però la rampolla di casa Chechi ha dimostrato di aver ereditato i geni del padre. Sua la medaglia vinta a dorso di Mister Tagoat nel dressage.

Rosella Sambruna, moglie Jury Chechi: dietro le quinte per la vita privata

La moglie di Jury Chechi, Rosella Sambruna, è abituata ai riflettori. Per la sua vita privata però ha scelto di non diventare una First Lady e rimanere nel dietro le quinte. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Jury Chechi sarà uno degli ospiti che vedremo a Non mollare mai – Storie Tricolori, in onda nella prima serata di Rai 1. Negli anni non ha mai parlato della moglie, se non in occasioni davvero sporadiche, e possiamo dare per scontato che sarà ancora così. Solo una volta Rosella ha stupito il pubblico italiano e ha raccontato un volto inedito di Yuri. “Ama la biancheria intima, le calze, il reggicalze e i tacchi alti”, ha rivelato a Sport Week lei diverso tempo fa, “lui mi vorrebbe sempre così ma non sono il tipo da indossarli ogni giorno”. L’intesa fisica fra i due non è mai scemata, anche quando i due figli erano piccoli. “Ci capiamo al volo”, ha detto ancora, “il bagno è il luogo al momento più gettonato per un po’ di privacy“. In quell’occasione, Rosella ha persino svelato di aver creato con il marito una sorta di spazio sicuro. La possibilità di farsi dei weekend da soli, una full immersion di passione che a quanto pare ha garantito alla coppia di rimanere unita per molti anni.



