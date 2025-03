Rosella Sambruna e Juru Chechi, venticinque anni d’amore e non sentirli. La nascita di due figli e…

Forse non tutti sanno che il cuore dell’ex campione Jury Chechi batte per la moglie Rosella Sambruna, ovvero la donna con cui ha costruito una splendida famiglia. Dalla loro storia d’amore sono infatti nati i due figli Dimitri e Anastasia, che al contrario dei genitori non amerebbero il mondo della ginnastica. Strano, ma vero: i due ragazzi di casa Chechi Sambruna sembrano aver altri interessi e Jury e sua moglie Rosella dovranno rassegnarsi all’idea di non veder loro ricalcare le loro orme.

“Entrambi hanno iniziato con la ginnastica, dimostrando zero interesse”, aveva detto in una intervista al Corriere della Sera Jury Chechi. Eppure, da un certo punto di vista, l’ex sportivo è rimasto sollevato, anche se ci terrebbe moltissimo che Dimitri e Anastasia si impegnassero profondamente in qualcosa.

Jury Checi e l’amore per la sua famiglia: più tempo coi figli e la moglie Rosella Sambruna

Della stessa idea, ovviamente, è Rosella Sambruna che da ex ginnasta è perfettamente allineata ai valori del compagno. Oggi sia Jury che sua moglie sono più che mai presenti nella vita dei figli, al di là delle loro propensioni.

“Sono un papà presente, ho il privilegio di poter fare meno cose per restare di più insieme a loro” ha raccontato ancora Chechi. Tempo che ovviamente dedica ampiamente anche alla sua dolce metà Rosella Sambruna, con la quale è sposato da diversi anni. La loro relazione, ricordiamo, è iniziata circa venticinque anni fa e nonostante il trascorrere del tempo tutto pare procedere per i meglio tra i due. Oggi infatti all’interno della coppia si respira ancora grande entusiasmo e tanta attenzione nei confronti dell’altro.

