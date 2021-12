Rosella Sambruno moglie Jury Chechi e i figli Dimitri e Anastasia/ Il loro amore per i cavalli

Jury Chechi si è fatto apprezzare nel corso della sua lunga e soddisfacente carriera per la determinazione e la capacità di andare oltre i limiti nonostante un fisico che, almeno all’apparenza, sembrava potesse penalizzarlo nel suo sport. Ancora adesso, nonostante siano passati anni, i risultati ottenuti alle Olimpiadi di Atlanta 1996 rappresentano il suo orgoglio più grande e per un motivo ben preciso: “È stata la mia vittoria più bella perché arrivata a 34 anni, nonostante un grave infortunio” – aveva detto in un’intervista.

Jury Chechi nonostante ora non sia più attivo come atleta, lui continua ad allenarsi appena ne ha la possibilità, oltre a commentare in Tv i suoi successori negli anelli, come ha fatto recentemente la scorsa estate in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, dove era ospite fisso della trasmissione “Il circolo degli anelli”, condotta da Alessandra De Stefano.

Rosella Sambruna, Dimitri e Anastasia Chechi: da chi è composta la famiglia dello sportivo

Ormai da anni al fianco di Jury Chechi c’è Rosella Sambruna, una donna che non ha mai amato comparire davanti ai riflettori. La famiglia vive a Prato, dove difficilemente finisce sotto l’occhio dei riflettori.

Il loro amore è stato coronato dall’arrivo di due figli, Dimitri e Anastasia, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Tra le passioni del ragazzo ci sono il cinema e il modellismo. La sorella, invece, pratica equitazione e ha vinto un anno fa una medaglia di dressage.

