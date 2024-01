Rosella Sensi, chi è la figlia dell’ex presidente della Roma/ Il rapporto con il padre Franco: “Lo stimavo”

Rosella Sensi e il rapporto con il padre Franco Sensi: le sue parole

Rosella Sensi, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato per la prima volta in un’intervista del rapporto con il padre Franco Sensi, storico patron della Roma: “Ero morbosamente attaccata a papà, gli volevo un gran bene. L’ultimo periodo aveva difficoltà a camminare però io non facevo altro che mettermi sulle ginocchia in braccio a lui per sentire le sue coccole.”

E ancora: “Io lo stimavo, ho avuto un’adorazione enorme per me è stato un grandissimo dolore quando è venuto a mancare. A casa quando la Roma perdeva era una tragedia, tutti a casa con la minestrina…tutti in silenzio. Noi eravamo tre sorelle volevamo uscire ma non si poteva“. (Agg. Valentina Masciolini)

Rosella Sensi e l’assenza di interviste: “Avevo paura”

Rosella Sensi, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, si è concessa per la prima volta a un’intervista pubblica. Il motivo è la stessa imprenditrice a spiegarlo: “Prima di tutto avevo quel ruolo e sentivo molto la responsabilità di quello che facevo.”

E ancora: “Ho un rimpianto, quello di aver comunicato poco su ciò che riguardava il lavoro e la Roma. Poi qualcuno sa che io sono contestata molto. Ho avuto la scorta. Avevo paura per le mie figlie e quindi ho preferito far passare un po’ di tempo” ha svelato Sensi visibilmente emozionata. (Agg. Valentina Masciolini)

Chi è Rosella Sensi

Rosella Sensi è un’imprenditrice, politica e dirigente sportiva italiana, presidente della Roma dal 2008 al 2011. Nata e cresciuta a Roma, si è laureata in giurisprudenza alla Luiss per poi ricoprire all’interno della Roma prima il ruolo di amministratore delegato e, dal 28 agosto 2008, anche quella di presidente della Roma. Della società giallorossa, il padre Franco era stato presidente fino al giorno della sua morte avvenuta il 17 agosto 2008. È stata anche presidente dell’azienda di famiglia, la Compagnia Italpetroli fino a quando non è stata ceduta ad UniCredit. Dal 28 ottobre 2015 al 16 marzo 2016 è stata a capo del Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti.

Mamma di Flavia e Livia nate dal matrimonio con Marco Staffoli a cui, in occasione del 50esimo compleanno, ha dedicato le seguenti parole: «50 anni sono un traguardo importante. E pensare che quasi metà di quelle candeline le hai spente con me. Anni in cui abbiamo costruito una vita e una famiglia bellissima, in cui abbiamo passato tanto tempo a ridere e a condividere gioie e dolori. Ti auguro di passarne altrettanti così. Auguri da tutte noi al migliore papà del mondo. Ti amiamo tanto, e ora pensiamo a festeggiare! Rosella, Livia e Flavia».

Il ricordo di Rosella Sensi del padre Franco

Legatissima al padre Franco, Rosella Sensi, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 97esimo compleanno, l’ha ricordato con un dolce messaggio condiviso sui social ripercorrendo alcune tappe della loro vita insieme. Una vita in cui la Roma ha sempre avuto un ruolo importante.

“Novantasette anni fa nasceva un grande uomo, novantasette anni fa nascevi tu papà. Anche se non posso più abbracciarti e farti gli auguri guardandoti negli occhi oggi come ogni giorno, ti penso tantissimo e mi vengono gli occhi lucidi. Mi ricordo dei compleanni passati tutti insieme, delle feste che organizzavamo con mamma, del fatto che eri impegnato anche in quei giorni per fare grande la nostra Roma. Ti voglio bene, so che anche lassù puoi sentire tutto il nostro amore. Ci manchi, tantissimo”.











