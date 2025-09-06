Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri: sposata nel 1957, è stata al fianco dello scrittore e regista per tutta la vita

Dal 1957 fino alla sue morte, Andrea Camilleri è stato sposato con Rosetta dello Siesto, la sua amata moglie. Una storia d’amore durata più di sessant’anni quella tra lo scrittore, morto nel 2019, e sua moglie, la donna che è sempre rimasta al suo fianco come donna fedele e sua prima fan. Sono stati, infatti, anni di supporto, amore e amicizia tra loro: Rosetta dello Siesto è sempre stata, infatti, la prima lettrice dei lavori del marito, sempre pronta a sostenerlo e a criticarlo quando necessario. La moglie di Andrea Camilleri non era avvezza ai riflettori e alle telecamere: è sempre rimasta lontana dal mondo dello spettacolo, nonostante la popolarità, soprattutto dagli anni duemila in poi, del marito.

Come dicevamo, dunque, Rosetta è stata una donna riservata e sempre lontana dalle luci dei riflettori, ma è rimasta sempre al fianco del marito. “Non c’è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato prima letto da lei” si legge in uno degli splendidi romanzi di Andrea Camilleri e la frase è rivolta proprio alla sua amatissima moglie, che è sempre stata al suo fianco anche nel suo lavoro oltre che nella vita, pronta quando necessario a criticarlo costruttivamente per accrescere il suo immenso successo nel mondo della scrittura.

Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri: l’addio nel 2025 a 97 anni

Rosetta dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri, era nata a Milano ma ha conosciuto a Roma quello che poi nel 1957 sarebbe diventato suo marito. Lui era da qualche anno arrivato dalla Sicilia, mentre lei si era trasferita appunto dal nord. Dopo la morte di Andrea Camilleri, arrivata nel 2019, Rosetta ha continuato a vivere a Roma e proprio nella capitale si è spenta il 1 maggio del 2025, all’età di 97 anni. I due hanno avuto insieme tre splendide e amatissime figlie, Andreina, Mariolina ed Elisabetta.