Arriva oggi 1 maggio 2025 la notizia della morte di Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. La donna se n’è andata a 97 anni dopo un ricovero a Roma per via di una malattia che la teneva in ospedale ormai da qualche giorno. Una storia d’amore, la loro, che dura da oltre 60 anni con tre figlie e quattro nipoti ai quali erano incredibilmente legati. Nel corso della sua vita, lo scrittore ha parlato spesso dello splendido matrimonio e della fortuna di aver accanto una donna come lei.

Rosetta Dello Siesto è sempre stata la prima che leggeva i suoi scritti e che gli dava un parere quando ancora erano freschi freschi di macchina da scrivere. “Sono stato un uomo fortunato“, aveva raccontato Andrea Camilleri, “e se il mio matrimonio è durato tanto ciò è dovuto principalmente all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di Rosetta“. Lo scrittore ha sempre ribadito che tra lui e la moglie non c’è mai stata una crisi e che il loro amore non è mai stato interrotto da nulla di esterno. Ma chi era Rosetta Dello Siesto? E come si sono conosciuti lei e Andrea Camilleri? Scopriamolo subito.

Rosetta Dello Siesto e Andrea Camilleri, come si sono conosciuti? “La sua presenza mi metteva allegria”

L’amore tra Rosetta Dello Siesto e Andrea Camilleri era sbocciato durante le prove della sua prima commedia. A raccontare tutto è stato proprio lo scrittore in un libro intitolato “Ora dimmi di te. Lettera a Matilde“. La donna, infatti, seguiva le prove per il suo spettacolo ma nonostante la sua simpatia aveva combinato dei disastri a teatro: “Se non persi le staffe fu perché mi riusciva stranamente simpatica e la sua presenza mi metteva allegria“, ha spiegato. Poi, Camilleri era volato in Sicilia per andare a trovare i suoi genitori, ma poco dopo si era accorto che non passava giorno che non pensasse a lei: “Davanti ai miei occhi compariva la sua immagine sorridente“. Così, l’ha invitata a cena, e da quel momento il loro amore è decollato ancora di più.