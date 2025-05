Chi è l’ex moglie di Vittorio Grigolo

Nel corso della sua vita Vittorio Grigolo ha vissuto un rapporto molto speciale con Roshi Kamdar, che ha creduto la donna della sua vita al punto da sposarla. Il noto cantante e tenore italiano, piuttosto riservato sulla sua vita privata, è stato legato alla modella della quale non si hanno però troppe informazioni a riguardo. L’artista ha lasciato intendere come la separazione non sia filata liscia come l’olio, probabilmente qualche problema tra i due ha complicato le cose.

La coppia diversi anni fa venne avvistata in California e poi in quel di Londra, tra le poche prove a disposizione dei fotografi. Dopo la fine del matrimonio con Roshi Kamdar, Vittorio Grigolo ha avuto un flirt con Nathalie Dompé e poi ha avuto una relazione anche piuttosto importante con Stefania Seimur. Ad oggi non si hanno particolari dettagli riguardo alla vita privata di Vittorio Grigolo.

Vittorio Grigolo e l’affetto per la figlia

Dalla vita Vittorio Grigolo ha anche avuto la fortuna di ricevere in dono una figlia speciale, alla quale purtroppo troppo spesso il tenore non riesce a dedicare il tempo che vorrebbe. “Come faccio a stare vicino a mia figlia dato che sono sempre in giro per il mondo? E’ molto difficile” ha detto in una intervista ammettendo di non trascorrere con la figlia molto tempo.

Chissà invece se alla vita privata Vittorio Grigolo abbia deciso di prestare particolare attenzione dopo le sofferenze vissute in passato. Non è stato facile archiviare certi discorsi per Vittorio Grigolo, come la storia con Roshi Kamdar finita male, una ferita ora rimarginata per il cantante e tenore che ritroveremo nella puntata odierna di Domenica In da Mara Venier. Nonostante l’epilogo sfortunato, Vittorio Grigolo aveva ammesso sul matrimonio con la modella: “Abbiamo creduto nelle nozze”.

