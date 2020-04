ROSHI KAMDAR, EX MOGLIE DI VITTORIO GRIGOLO/ “Ho creduto nel mio matrimonio”

Il matrimonio fra Roshi Kamdar e Vittorio Grigolo è terminato nel 2013 e adesso il tenore sta per diventare padre, grazie alla nuova relazione con la compagna Stefania Seimur, top model ucraina ed ex di Marco Borriello. “Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay”, ha raccontato tempo fa a Gente, “e persino mia moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto”. Della Kamdar non si sa però nulla, se non che ha quattro anni più dell’ex marito e che fa la manager creativa e che dovrebbe essere originaria dell’Iran, anche se è nata in America. In base ai rumors emersi quando il tenore è diventato coach di Amici di Maria De Filippi, sembra tra l’altro che l’ex coppia sia convolata a nozze poco tempo dopo il primo incontro. “Non avevo esperienza. Ora sì: il divorzio”, ha dichiarato in passato a Io Donna, “i rapporti conflittuali…”. La fine del martimonio con la Kamdar però non gli ha lasciato l’amaro in bocca per quanto riguarda l’amore. Anche se in tempi non sospetti, prima di conoscere colei che diventerà presto la sua seconda moglie, l’artista si era dichiarato incerto sulla possibilità di avere ancora una compagna.

LE APPARIZIONI CON ROSHI KAMDAR IN PUBBLICO FINO AL DIVORZIO

Roshi Kamdar è apparsa spesso in pubblico al fianco di Vittorio Grigolo e anche se il matrimonio fra i due è ormai finito da diversi anni, l’ex moglie continua ad essere un mistero per tutti i fan del tenore. Basta fare una ricerca in rete per trovare l’ex coppia, sorridente, alla Fashion Week di Milano nel 2011, in attesa che Emporio Armani rivelasse la propria collezione Primavera/Estate. E poi l’anno successivo al The Royal Opera House di Londra, dopo essere stati avvistati anche in California, a Beverly Hills, qualche mese prima. L’occasione in quel caso era legata agli Oscars and Dream for Africa Foundation. Tutto sembrava quindi procedere a gonfie vele fra il tenore e la consorte di allora, anche se da quanto sappiamo già l’anno successivo a questi ultimi eventi si sono divorziati. Non si sa il motivo della loro rottura, ma alcuni ben informati parlano di buoni rapporti fra gli ex coniugi anche in seguito alla separazione definitiva. Oggi, 5 aprile 2020, Vittorio Grigolo sarà invece ospite di Domenica In, ma solo in collegamento. Al suo fianco potremo vedere forse l’attuale compagna, Stefania Seimur, in attesa della nascita della seconda figlia. La prima invece è nata da una precedente relazione della top model ed è anche per la bambina che il tenore ha scelto di fare il grande passo. “Io sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto“, ha raccontato Grigolo in passato al settimanale Chi, “forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede ‘Ma tu la mamma te la sposi?'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA