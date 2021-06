Rosi, moglie Giampiero Boniperti/ Lui diceva: “Fondamentale per la mia carriera”

Rosi è stata la donna che, per tutta la vita, è stata accanto a Giampiero Boniperti, sostenendolo in tutte le sue scelte professionali e rendendolo padre di tre splendidi figli Giampaolo Boniperti, Alessandro Boniperti, Federica Boniperti che hanno regalato ai genitori la gioia di diventare nonni per ben sette volte. Schiva e riservata, è sempre rimasta in disparte rispetto al marito, bandiera e presidente onorario della Juventus e che, dopo l’addio al calcio giocato, anche dietro la scrivania, ha sempre mantenuto un atteggiamento elegante e rispettoso. Scomparso a 92 anni per un’insufficienza cardiaca, Boniperti che il prossimo 4 luglio avrebbe compiuto 93 anni, ha sempre avuto al proprio fianco Rosi, compagna di vita e sua prima tifosa. A lei, più volte, ha rivolto parole ricche d’amore e di stima.

Rosi e Giampiero Boniperti: una vita insieme nel segno della famiglia

Rosi e Giampiero Boniperto hanno trascorso una vita insieme crescendo i figli Giampaolo, Alessandro e Federica e godendosi, poi, l’affetto dei nipoti. Una delle ultime foto in cui appare Boniperti è stata pubblicata dalla nipote Olimpia in occasione del compleanno dello scorso anno. La famiglia e la moglie Rosi sono stati i pilastri della vita di Boniperti che, riavvolgendo il nastro dei ricordi, come ricorda il portale Poker Star news, era solito dire: «Due cose sono state fondamentali nella mia carriera di calciatore: il talento e mia moglie, Rosy». Un amore grande ed unico, dunque, quello che ha unito Boniperti e la moglie Rosi, rimasta al suo fianco, in modo discreto, per tutta la vita.

