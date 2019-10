ROSI ROXY ZAMBONI AMANTE DI GIORGIO TAMBELLINI?/ La verità a Pomeriggio 5

La puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, giovedì 10 ottobre, si preannuncia ricca di gossip. Nella seconda parte della trasmissione, Barbara D’Urso, nel proprio salotto, oltre a Francesca De Andrè, pronta a difendere la sua storia d’amore con Giorgio Tambellini, ospita anche l’altra donna ovvero Rosi Roxy Zamboni che, secondo i rumors circolati in questi mesi, avrebbe avuto una relazione con Giorgio Tambellini mentre Francesca De Andrè era nella casa del Grande Fratello 2019. La Zamboni ha sempre detto di aver avuto un rapporto professionale con Tambellini al punto da essersi sottoposta anche alla macchina della verità durante una puntata della scorsa stagione di Domenica Live. Sul tradimento di Giorgio ci sono ancora molti punti da chiarire ed oggi, Roxy è pronta a raccontare tutto ciò che sa.

ROSI ROXY ZAMBONI A POMERIGGIO 5: “LA VERITA’ NON HA BISOGNO DI URLARE”

Rosi Rozy Zamboni ha sempre rifiutato l’etichetta di amante di Giorgio Tambellini. In una delle ultime interviste rilasciate ai microfoni di Domenica Live, la Zamboni ha detto: «Nel momento in cui sono state scattate quelle foto, Giorgio mi stava parlando del suo amore per Francesca. Quel giorno non eravamo soli ma in quattro: io, Giorgio, Alessandra e Gioia, la cugina di Giorgio. Io faccio l’influencer ho posato per dei brand anche di intimo. Tramite amici comuni, mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizia e Francesca. Si doveva parlare di lavoro. Ero lì perché Alessandra mi ha detto di andare a quell’indirizzo. Sono mamma di un bimbo di 6 anni, non mi metto in mezzo a situazioni dove c’è un uomo fidanzato». Parole che la Zamboni è pronta a ribadire anche oggi, nel salotto di Pomeriggio 5. Attraverso un post pubblicato su Instagram, infatti, l’influencer ha lanciato frecciatine agli altri protagonisti della vicenda: “La verità non ha bisogno di urlare, la menzogna si. Ci vediamo oggi alle 18 a pomeriggio 5, per un pomeriggio atomico”, ha scritto.

