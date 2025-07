Dramma per la famiglia reale inglese: la cugina dei principi William e Harry, Rosie Roche, è stata trovata senza vita negli scorsi giorni

Rosie Roche, la cugina dei principi William e Harry è morta: aveva solo 20 anni e la notizia del suo decesso è giunto solo in queste ore, nonostante fosse morta lo scorso 14 luglio in casa propria. Come riferisce il Sun, la giovane è stata trovata cadavere con a fianco una pistola, chiaro indizio di una persona che potrebbe essersi sparata: ma il gesto è stato intenzionale oppure si è trattato solo di un incidente mentre magari stava maneggiando l’arma? A trovare il corpo ormai senza vita della 20enne sono state la mamma e le sorelle nella loro abitazione di Norton, vicino a Malmesbury, Wilts: stavano per preparare i bagagli per una vacanza con amici, quando appunto hanno visto il cadavere della ragazza.

Celeste Pin, com'è morto ex calciatore Fiorentina: ipotesi suicidio/ Corpo trovato in casa, indagini in corso

Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta ma al momento sul cadavere della giovane non sono stati rivenuti dei segni che facciano pensare ad una colluttazione, un’aggressione o ad un assassinio, di conseguenza la cugina dei principi avrebbe fatto tutto da sola, sparandosi in testa. Dopo la diffusione della notizia sono stati tanti coloro che hanno speso un messaggio di cordoglio in favore della stessa vittima a cominciare da Wendy Powers, che è la preside dove stava studiando la giovane 20enne, leggasi l’università e college Durham. “Siamo estremamente addolorati”, ha fatto sapere la docente, per poi spendere altre bellissime parole in ricordo di questa vita che è stata spezzata troppo presto.

Sergio Campana è morto/ Chi era: storico presidente dell’associazione calciatori (oggi 19 luglio 2025)

ROSIE ROCHE, UN SUICIDIO? COSA E’ EMERSO

Ma cosa è successo? Saranno necessarie le risultanze delle prossime indagini e ora sembrerebbe essere troppo presto per arrivare a delle conclusioni certe anche se secondo il medico legale Katy Skerrett si sarebbe tolta la vita.

La morte di Rosie Roche è giunta ad un anno di distanza da un altro decesso, quello di Thomas Kingston, marito della cugina di Harry e William, Lady Gabriella Kingston, deceduto a seguito di un trauma cranico dopo essersi sparato a febbraio del 2024: in quel caso si era trattato di un suicidio mentre per Rosie Roche bisognerà capire se sarà stato un incidente o un gesto estremo.

Eleonora Daniele, morta la mamma Iva: l'annuncio straziante/ "Spero che diventerò una madre come lei"